Невероятное везение: в Бобруйске пешеход «убежал» от кувыркающегося автомобиля

В Бобруйске мужчина «убежал» от летящего на него автомобиля. Видео происшествия появилось в паблике «Автоканал Бобруйск 35 FM» во «ВКонтакте».Инцидент произошел 29 ноября. Судя по записи, водитель Kia Sorento ехал по улице Генерала Батова. В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло и он, кувыркаясь, вылетел за пределы дороги, едва не сбив мужчину, который бежал по тротуару.— Это было где-то около 11.30. Мы услышали сильный удар и вышли узнать, что случилось. В общем, по Батова со стороны шестого ехал Kia Sorento. Водитель решил обогнать попутный автомобиль. А дорогу присыпало снегом, к тому же на Kia была летняя резина, почти лысая. Как потом мы узнали, колесо попало в кашу, машину стало носить. Она наехала на бордюр, подлетела и перевернулась, — рассказал «Коммерческому курьеру» мастер шиномонтажной мастерской Олег Мороз.По его словам, в машине никто не пострадал. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Досталось только автомобилю, но и он смог покинуть место ДТП своим ходом.