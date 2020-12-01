Искусственный интеллект решил загадку, над которой лучшие умы бились полвека

Британская компания DeepMind заявила, что с помощью искусственного интеллекта AlphaFold решила научную проблему "сворачивания белка", над которой ученые работали десятки лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на TJournal.



За несколько дней искусственный интеллект смог спрогнозировать структуру белка с точностью до атома. Решение проблемы имеет ключевое значение для понимания биологических основ жизни.



Исследователи впервые могут предсказать, как белки складываются в трехмерные формы - это чрезвычайно сложный процесс, который биологам не удавалось решить более полувека.



В беседе с The Guardian эксперты пояснили, что открытие позволит разобраться в процессах, приводящих к отдельным заболеваниям, и откроет возможность для работы над "дизайнерскими лекарствами".



В DeepMind отметили, что уже начали работать с несколькими научными группами и решили сначала сосредоточиться на проблеме малярии, сонной болезни и паразитарном лейшманиозе.



Директор Европейского института биоинформатики заявил, что уже потерял надежду на решение проблемы при своей жизни. Президент Королевского общества Венки Рамакришна назвал работу "ошеломляющим прорывом", который произошел "на десятилетия раньше, чем предсказывали многие в этой области".



Как отметил исследователь из DeepMind Джон Джампер, команда сама не ожидала, что продвинулась настолько далеко в решении проблемы. Но на этом компания не закончит работу - будущие исследования направят на изучение более сложных систем белков.



"Это знаменательный момент для отрасли. Эти алгоритмы становятся достаточно сильными и развитыми, чтобы решать действительно сложные научные проблемы", - отметил глава DeepMind Дэмис Хассабис.



DeepMind наиболее известна по созданию алгоритмов, которые научились обыгрывать людей в шахматы, Go, Starcraft II и другие игры. Однако игры были не целью компании, а тренировочной площадкой для развития машинного обучения.



Ранее сообщалось, что казахстанские специалисты из Назарбаев Университета работают над внедрением платформы искусственного интеллекта, способной поставить диагноз быстро и точно по рентген-снимкам и компьютерной томографии грудной клетки пациента.