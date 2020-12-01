Казахстанский врач попросил Минздрав запретить дезтоннели и коврики

НУР-СУЛТАН, 27 ноя – Sputnik. Казахстанцы просят министерство здравоохранения Казахстана пересмотреть требования в части обязательной установки дезинфицирующих тоннелей и ковриков в общественных местах.Семейный врач, член американской ассоциации семейных врачей (AAFP) Дмитрий Киреев заявил, что к нему обращаются множество граждан после использования подобных способов борьбы с коронавирусом."Всемирная организация здравоохранения говорит, что не нужно опрыскивать людей дезинфицирующими средствами. Это не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Такая практика может нанести физический и психологический вред и нисколько не уменьшит способность инфицирования людей через пот, слюну и другой контакт. Более того – это небезопасно, особенно для маленьких детей и людей с хроническими заболеваниями", - сказал в своем видео-обращении к Минздраву семейный врач.Опытный доктор отметил, что излишняя дезинфекция может спровоцировать раздражение кожи и слизистых. При этом после прохождения подобных тоннелей, больные люди продолжают инфицировать окружающих.Также Дмитрий Киреев обратил внимание Минздрава на тот факт, что многие организации, формально относятся к подобным методам профилактики вируса и не следят за должным исполнением предписаний санитарных врачей."Мы просим вас отменить эти неэффективные и небезопасные методы борьбы с коронавирусом в виде установки дезинфицирующих тоннелей, ковриков опрыскивания подъездов, одежды, улицы. Мы призываем вас к диалогу, давайте не будем вредить собственному населению", - заявил врач.Он обратил внимание граждан на вред от использования одноразовых перчаток. По словам Киреева, надевание перчаток в общественных местах не является профилактикой COVID-19. Более того, долговременное ношение перчаток продавцами, кассирами и другими сотрудниками может нанести вред самим работникам и стать источником инфицирования для других.Всемирная организация здравоохранения отмечает, что самими эффективными способами профилактики с коронавирусом – по-прежнему является частое мытье рук, социальная дистанция и ношение чистых, защитных масок в общественных местах.