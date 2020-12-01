Как предлагают распределять жилье в Казахстане

Астана. 1 декабря. КазТАГ – Представлен законодательно планируемый механизм распределения жилья в Казахстане, передает корреспондент агентства.



«В целях реформирования текущей жилищной политики и внедрения инициатив необходимо разработать соответствующий законопроект. В рамках предлагаемой новой модели распределение жилья среди нуждающихся будет осуществляться по дате постановки на учет (без учета приоритетных категорий) и уровня доходов заявителя», - говорится в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики».



По словам разработчиков, распределение жилья будет осуществляться по дате постановки на учет (только при распределении социального жилья в аренду) и уровня доходов заявителя (при распределении кредитного жилья) согласно лестнице доступности жилья.



«Во втором случае будет применяться балльная система. Данные критерии будут применяться для новой базы ЦОЖ (Центра обеспечения жильем – КазТАГ). А для текущих очередников критерий «Дата постановки на учет» при распределении кредитного жилья сохранится. С введением закона граждане без жилья будут подавать заявки для включения в новую базу ЦОЖ. При этом для каждой категории граждан в зависимости от уровня дохода будут предоставляться различные возможности по предоставлению жилья», - уточнили авторы документа.



Они предлагают арендное жилье из частного жилищного фонда предоставлять очередникам сроком до пяти лет с возможностью продления при подтверждении статуса, нуждающегося в жилье.



«За счет средств государственного бюджета планируется оплачивать ежемесячно до 80% от размера арендной платы очередников. Например, при стоимости арендной платы Т90 тыс. в месяц, банк, будет оплачивать до Т72 тыс., а очередник будет платить оставшиеся Т18 тыс. Таким образом, граждане, включенные в базу ЦОЖ и, к примеру, получившие арендное жилье из частного жилищного фонда, в зависимости от своего дохода (ниже 1 ПМ), в дальнейшем при увеличении своего дохода могут участвовать в лестнице доступности жилья (кредитное жилье). Данные очередники остаются в очереди», - добавили разработчики.



Ожидается, что арендные платежи очередников, проживающих в арендном жилье, построенном местными исполнительными органами (МИО, акиматами), не будут подлежать субсидированию.



«При получении арендного жилья, построенного МИО, очередник будет исключен из списка единой республиканской электронной базы очередников и базы ЦОЖ. Повторное включение в базу ЦОЖ не допускается, граждане могут участвовать в государственных программах только один раз. На каждую заявку будет формироваться «цифровой портрет семьи», раскрывающий доходы, имущество и активы заявителя. Данное нововведение позволит в полной мере применить принцип справедливого распределения социального жилья, учитывая все характеристики семейного положения: состав семьи, наличие в семье детей – инвалидов, людей с заболеваниями, количество членов семьи и так далее», - сказано в концепции.



Как считаю авторы поправок, «подобный подход соответствует конституционным требованиям по обеспечению жильем социально уязвимых слоев населения».



«Так, согласно пункту 2 статьи 25 Конституции Республики Казахстан в Республике Казахстан создаются условия для обеспечения граждан жильем. Указанным в законе категориям граждан, нуждающимся в жилье, оно предоставляется за доступную плату из государственных жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. Таким образом, новая модель обеспечения социальным жильем граждан, нуждающихся в жилище, по дате постановки и согласно доходам позволит повысить прозрачность предоставления социальных мер поддержки, обеспечит равный доступ, а также благодаря лестнице доступности жилья создаст возможность охватить всех граждан, нуждающихся в социальном жилье», - заключили разработчики.



Напомним, 1 декабря стало известно, что функции «Жилстройсбербанка Казахстана» хотят значительно расширить после преобразования. Кроме того, сообщалось, что в закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» хотят внести поправки – планируют изменить категории нуждающихся. Также стало известно, что ежегодно в Казахстане очередность на социальное жилье увеличивается на 50 тыс. человек. Вместе с тем, выяснилось, что для обеспечения жильем всех очередников нужно более 18 лет – это без учета рождаемости.