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В США официально разрешили убивать граждан страны без суда - СМИ

Просмотров:340 Опубликовано: Сегодня, 17:18
В США официально разрешили убивать граждан страны без суда - СМИ
Фото из открытых источников
Власти США официально разрешили убийство граждан своей страны в случае, если речь идет о вопросах сохранения государственной тайны. Этой теме свой материал посвятила обозреватель портала Global Research Меган Минейро, сообщает zakon.kz.

Эксклюзивный перевод публикует издание "ПолитРоссия".

Журналист напомнила ноябрьский инцидент, когда в апелляционном суде по округу Колумбия прошли слушания по заявлению военного корреспондента Билала Абдул Карима. Он обвинил власти Соединенных Штатов в организации серии покушений на его жизнь четыре года назад. Абдул Карим заявил, что его имя американское правительство внесло в список лиц, которых необходимо ликвидировать.

По словам военного корреспондента, все дело в его профессиональной деятельности. Поводом для включения его в этот список, с точки зрения Карима, стало интервью, которое он взял у боевиков, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида". Мужчина сообщил, что летом 2016 года на него было совершено пять покушений, в том числе с помощью БПЛА и использованием американской ракеты Hellfire.

Атака с применением беспилотника — это серьезное обвинение, признал прокурор Министерства юстиции Брэдли Хиншелвуду. Однако ответить на все претензии военного корреспондента судебная власть не в силе. Дело в том, что речь идет о сохранении гостайны. Своими словами Брэдли Хиншелвуду подтвердил, что правительство Соединенных Штатов имеет право убивать американцев без судебного надзора в случае, если речь идет о гостайне.

Адвокат истца Тара Плохоцки также подтвердила, что власти США могут сделать все возможное, в том числе и убить гражданина своей страны, чтобы защитить так называемую гостайну, написала обозреватель портала Global Research Меган Минейро. По ее словам, в ходе судебного заседания над истцом откровенно насмехались. К примеру, окружная судья Карен Хендерсон обвинила Абдул Карима в "непозволительной мании величия" и заявила, что, ракета, судя по всему, была использована напрасно, так как журналист все еще жив.

У мужчины потребовали предоставить марку и модель ракеты. Адвокат Тара Плохоцки назвала это заявление абсурдным, так как вся информация, касающаяся боевых вылетов американских беспилотников, засекречена.


Источник: zakon.kz
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