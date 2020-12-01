«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 01 Декабря
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.05 KZT
  • €1 = 509.29 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Алиев призвал Францию отдать Марсель армянам

Просмотров:65 Опубликовано: Сегодня, 18:15
Алиев призвал Францию отдать Марсель армянам
Фото: Reuters
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время боевых действий в Нагорном Карабахе предложил властям Франции отдать армянам город Марсель. Об этом он напомнил в ходе обращения к народу, сообщает РИА Новости.

Таким образом азербайджанский лидер отреагировал на принятие сенатом Франции резолюции, в которой содержится призыв к правительству признать независимость Нагорно-Карабахской республики (НКР) и требование вывести из региона войска Азербайджана.

Алиев заявил, что парламент Франции не имеет никакого отношения к вопросу Карабаха. «Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство», — призвал президент Азербайджана.

Сенат Франции предложил правительству страны признать НКР 25 ноября. За принятие резолюции проголосовали 305 из 306 участников заседания. Во французском МИД в ответ подчеркнули, что обязанность Парижа в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ заключается в том, чтобы работать над урегулированием конфликта путем переговоров, в том числе по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха. Исход этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке.

Россия, Армения и Азербайджан в начале ноября приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получает контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион прибыли российские миротворцы. Подразделения развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика