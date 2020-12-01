Алиев призвал Францию отдать Марсель армянам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время боевых действий в Нагорном Карабахе предложил властям Франции отдать армянам город Марсель. Об этом он напомнил в ходе обращения к народу, сообщает РИА Новости.



Таким образом азербайджанский лидер отреагировал на принятие сенатом Франции резолюции, в которой содержится призыв к правительству признать независимость Нагорно-Карабахской республики (НКР) и требование вывести из региона войска Азербайджана.



Алиев заявил, что парламент Франции не имеет никакого отношения к вопросу Карабаха. «Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство», — призвал президент Азербайджана.



Сенат Франции предложил правительству страны признать НКР 25 ноября. За принятие резолюции проголосовали 305 из 306 участников заседания. Во французском МИД в ответ подчеркнули, что обязанность Парижа в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ заключается в том, чтобы работать над урегулированием конфликта путем переговоров, в том числе по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха. Исход этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке.



Россия, Армения и Азербайджан в начале ноября приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получает контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион прибыли российские миротворцы. Подразделения развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.