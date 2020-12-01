Британский суд заморозил миллиардные активы по делу БТА банка

Гражданский суд Великобритании в рамках разбирательств по делу БТА банка заморозил активы на сумму до 5 миллиардов долларов, включая доли в различных компаниях и банковские счета в разных странах. Об этом сообщает Wall Street Journal, передает Tengrinews.kz.



Отмечается, что решение было принято судами по делам бизнеса и собственности Англии и Уэльса 13 ноября на основании ходатайства казахстанского БТА банка. Юристы организации на протяжение многих лет заявляли, что Мухтар Аблязов украл более 6 миллиардов долларов из банка и отмыл их через подставные компании по всему миру.



По данным издания, это дело является частью судебных споров с участием БТА банка в США, Великобритании и других странах. По данным казахстанского банка, украденные деньги оказались на скрытых банковских счетах и в активах по всему миру, включая торговый центр в Цинциннати.



Английский суд в 2012 году вынес решение в пользу БТА банка, в том числе о заключении Мухтара Аблязова в тюрьму. Тогда Мухтар Аблязов отказался сотрудничать с британским правосудием, что привело к тому, что его обвинили в неуважении к суду. Сейчас беглый банкир скрывается во Франции.



Теперь британский суд принял новое решение о заморозке активов. Как пишет Wall Street Journal, это связано с новыми обвинениями со стороны БТА банка.



Отметим, что в Казахстане Аблязов заочно получил 20 лет колонии за хищение около 7 миллиардов долларов из БТА Банка, а в 2018 году - пожизненный срок за организацию убийства банкира Ержана Татишева.



Аблязов также разыскивается Россией и Украиной по подозрению в хищении. В октябре стало известно, что беглый банкир находится под судебным надзором во Франции.