Брюссель оказался в эпицентре секс-скандала с участием политиков-геев со всей Европы

Йожеф Шайер. © hirtv.hu

Столица Бельгии стала эпицентром громкого секс-скандала, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.Вечером в пятницу, 27 ноября, в квартире в центре Брюсселя полицейские прервали гей-оргию с участием около 20 мужчин. На момент появления правоохранителей все они были полностью обнаженными.Полицейские установили личности присутствующих на закрытой вечеринке, двое из которых предъявили дипломатические паспорта. Одним из них оказался 59-летний Йожеф Шайер - депутат Европарламента от венгерской правящей консервативной партии и доверенное лицо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.По некоторым данным, Шайер пытался уйти от полиции через окно, по водосточной трубе, но не смог удержаться. Очевидно, он даже получил при этом травмы - по крайней мере, его руки при задержании были в крови.В рюкзаке депутата полицейские нашли наркотики (таблетку экстази), но сам он заявил, что понятия не имеет, откуда они. Говорит, что вещества ему подбросили.После случившегося Шайер опубликовал официальное заявление, в котором извинился за участие в нелегальной вечеринке. "Я глубоко сожалею о том, что нарушил карантинные правила. Это было безответственно, и я заплачу за это штраф", - пообещал политик.В воскресенье, 29 ноября, депутат внезапно объявил об отставке, объясняя такой шаг "причинами личного характера". С некоторых пор участие в повседневной политической борьбе стало вызывать у него "все больший стресс", написал Шайер.На тот момент никто не подозревал, что истинной причиной ухода европарламентария стала секс-вечеринка во время карантина. Он публично признался в этом только после того, как о нелегальном мероприятии во вторник, 1 декабря, сообщили бельгийские СМИ.Признание Шайера вызвало шквал злорадствующих комментариев в соцсетях. Многие пользователи обвиняют депутата в лицемерии - мол, политик попирает права ЛГБТ-сообщества в Венгрии и в то же время наслаждается свободной сексуальной жизнью в Брюсселе.Дело в том, что в 2011 году Йожеф Шайер сыграл ключевую роль в принятии поправок к венгерской конституции, трактующих брак исключительно как союз между мужчиной и женщиной.Сообщалось, что Шайер сыграл ключевую роль в том, чтобы "позволить венгерскому гражданскому консерватизму и христианской демократии занять свое законное место на европейской политической сцене".Виктор Орбан и его партия известны своей жесткой риторикой в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Венгерские власти неоднократно заявляли, что расширение прав ЛГБТ-сообщества представляет угрозу "традиционным" и "христианским" ценностям.В свете скандала с Йожефом Шайером многие европейские политики и общественные активисты потребовали, чтобы Венгрия отвергла гомофобию и прекратила нападки на ЛГБТ-сообщество, передает Euronews.Между тем, как пишет украинское издание "Страна", организатор подобных секс-вечеринок давно устраивает их с участием политиков-геев со всей Европы."У нас есть гости-политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии или Испании. Однако завсегдатаи - поляки и венгры. Четыре политика из Варшавы прилетают на каждую сходку. В этот раз было два дипломата - один из Франции, а второй из Восточной Европы", - рассказал польскому изданию Onet 29-летний Давид Манжели.