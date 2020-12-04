Брюссель оказался в эпицентре секс-скандала с участием политиков-геев со всей Европы

Столица Бельгии стала эпицентром громкого секс-скандала, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
Вечером в пятницу, 27 ноября, в квартире в центре Брюсселя полицейские прервали гей-оргию с участием около 20 мужчин. На момент появления правоохранителей все они были полностью обнаженными.
Полицейские установили личности присутствующих на закрытой вечеринке, двое из которых предъявили дипломатические паспорта. Одним из них оказался 59-летний Йожеф Шайер - депутат Европарламента от венгерской правящей консервативной партии и доверенное лицо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
По некоторым данным, Шайер пытался уйти от полиции через окно, по водосточной трубе, но не смог удержаться. Очевидно, он даже получил при этом травмы - по крайней мере, его руки при задержании были в крови.
В рюкзаке депутата полицейские нашли наркотики (таблетку экстази), но сам он заявил, что понятия не имеет, откуда они. Говорит, что вещества ему подбросили.
После случившегося Шайер опубликовал официальное заявление, в котором извинился за участие в нелегальной вечеринке. "Я глубоко сожалею о том, что нарушил карантинные правила. Это было безответственно, и я заплачу за это штраф", - пообещал политик.
В воскресенье, 29 ноября, депутат внезапно объявил об отставке, объясняя такой шаг "причинами личного характера". С некоторых пор участие в повседневной политической борьбе стало вызывать у него "все больший стресс", написал Шайер.
На тот момент никто не подозревал, что истинной причиной ухода европарламентария стала секс-вечеринка во время карантина. Он публично признался в этом только после того, как о нелегальном мероприятии во вторник, 1 декабря, сообщили бельгийские СМИ.
Признание Шайера вызвало шквал злорадствующих комментариев в соцсетях. Многие пользователи обвиняют депутата в лицемерии - мол, политик попирает права ЛГБТ-сообщества в Венгрии и в то же время наслаждается свободной сексуальной жизнью в Брюсселе.
Дело в том, что в 2011 году Йожеф Шайер сыграл ключевую роль в принятии поправок к венгерской конституции, трактующих брак исключительно как союз между мужчиной и женщиной.
Сообщалось, что Шайер сыграл ключевую роль в том, чтобы "позволить венгерскому гражданскому консерватизму и христианской демократии занять свое законное место на европейской политической сцене".
Виктор Орбан и его партия известны своей жесткой риторикой в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Венгерские власти неоднократно заявляли, что расширение прав ЛГБТ-сообщества представляет угрозу "традиционным" и "христианским" ценностям.
В свете скандала с Йожефом Шайером многие европейские политики и общественные активисты потребовали, чтобы Венгрия отвергла гомофобию и прекратила нападки на ЛГБТ-сообщество, передает Euronews.
Между тем, как пишет украинское издание "Страна", организатор подобных секс-вечеринок давно устраивает их с участием политиков-геев со всей Европы.
"У нас есть гости-политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии или Испании. Однако завсегдатаи - поляки и венгры. Четыре политика из Варшавы прилетают на каждую сходку. В этот раз было два дипломата - один из Франции, а второй из Восточной Европы", - рассказал польскому изданию Onet 29-летний Давид Манжели.
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