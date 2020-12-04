Появились новые данные по суточному приросту заразившихся COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 819 новых случаев заболевания КВИ.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 819 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 134 706 случаев, из них:
в ВКО - 16807 (+137), в городе Алматы - 16333(+64), в городе Нур-Султан - 16278(+88), в Атырауской области - 11736(+28), в Карагандинской области - 11187(+23), в ЗКО - 8181(+41), в СКО - 6803(+90), в Павлодарской области - 6780(+106), в Алматинской области - 5826(+25), в Костанайской области - 5638(+85), в Акмолинской области - 5522(+90), в городе Шымкент - 5390(+9), в Жамбылской области - 4482(+15), в Актюбинской области - 3502(+9), в Туркестанской области - 3500(+5), в Мангистауской области - 3445(+4), в Кызылординской области - 3296(+0).
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