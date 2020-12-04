Появились новые данные по суточному приросту заразившихся COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 819 новых случаев заболевания КВИ.



Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 819 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 134 706 случаев, из них:



в ВКО - 16807 (+137),

в городе Алматы - 16333(+64),

в городе Нур-Султан - 16278(+88),

в Атырауской области - 11736(+28),

в Карагандинской области - 11187(+23),

в ЗКО - 8181(+41),

в СКО - 6803(+90),

в Павлодарской области - 6780(+106),

в Алматинской области - 5826(+25),

в Костанайской области - 5638(+85),

в Акмолинской области - 5522(+90),

в городе Шымкент - 5390(+9),

в Жамбылской области - 4482(+15),

в Актюбинской области - 3502(+9),

в Туркестанской области - 3500(+5),

в Мангистауской области - 3445(+4),

в Кызылординской области - 3296(+0).