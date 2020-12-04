2021 год станет переломным. Предсказания Нострадамуса и Ванги

Люди во всем мире ждут от 2021 года завершения пандемии коронавируса и стабилизации политической обстановки в разных странах, а также решения своих частных проблем, сообщает zakon.kz со ссылкой на cheltv.ru.



2021 год будет годом белого металлического Быка. Давайте узнаем, что ждать от него.



Предсказания Нострадамуса на 2021 год



Нострадамус предупредил, что в 2021 году произойдет "большая битва на море и больше всего от огня потерпят животные".



Толкователи считают, что эти строки могут предсказывать будущие природные катаклизмы. Не исключены цунами, извержения вулканов и пожары.



Нострадамус упоминал и об открытии новых торговых возможностей. Предсказал популярность ремесленников. Возможно, речь идет о повсеместной торговле онлайн и спросе на продукцию ручного труда.



Доброта и отзывчивость станут главными для взаимоотношений. Нужно подавлять агрессию и конфликты. Людям предстоит слушать друг друга и договариваться. Менять место жительства без веской причины не рекомендуется.



Предсказания Ванги на 2021 год



Известная болгарская ясновидящая Ванга упоминала о том, что 2021 год может стать переломным: стихийные бедствия, кризисы и проблемы в некоторых странах.



Прибрежные города накроет большими волнами, люди будут жить в страхе. Увеличится сейсмическая и вулканическая активность.