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Минимальные размеры пенсии и зарплаты установлены на 2021 год

Просмотров:831 Опубликовано: Сегодня, 13:43
Минимальные размеры пенсии и зарплаты установлены на 2021 год
.
Опубликован закон "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы", который утвердил своим указом Касым-Жомарт Токаев 2 декабря 2020 года, передает zakon.kz

Согласно закону с 1 января 2021 года:

- минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 18 524 тенге;
- минимальный размер пенсии - 43 272 тенге;
- 1 МРП - 2 917 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 34 302 тенге.

При этом пенсии повысят с 1 января 2021 года на 7 процентов.

Планируется, что доходы бюджета составят 11 276 999 610 тысяч тенге, в том числе по:
- налоговым поступлениям - 6 635 629 335 тысяч тенге;
- неналоговым поступлениям - 286 359 317 тысяч тенге;
- поступлениям от продажи основного капитала - 3 585 654 тысяч тенге;
- поступлениям трансфертов - 4 351 425 304 тысяч тенге;

Затраты составят 13 756 154 377 тысяч тенге.

Чистое бюджетное кредитование - 107 870 996 тысяч тенге, в том числе:
- бюджетные кредиты - 276 469 394 тысяч тенге;
- погашение бюджетных кредитов - 168 598 398 тысяч тенге.

Сальдо по операциям с финансовыми активами - 16 258 898 тысяч тенге, в том числе приобретение финансовых активов - 16 258 898 тысяч тенге.

Дефицит бюджета запланирован в 2 603 284 661 тысячи тенге, или 3,4 процента к валовому внутреннему продукту страны.

Ненефтяной дефицит бюджета - 6 963 843 861 тысячи тенге, или 9,1 процента к валовому внутреннему продукту страны.

Финансирование дефицита бюджета планируется в размере 2 603 284 661 тысячи тенге.

Закон также предусматривает объемы изъятий из областных бюджетов, бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет в сумме 451 425 304 тысяч тенге, в том числе:

Атырауской - 213 751 848 тысяч тенге;
Мангистауской - 13 416 746 тысяч тенге;
города Алматы - 190 108 501 тысячи тенге;
города Нур-Султана - 34 148 209 тысяч тенге.

Закон вводится в действие с 1 января 2021 года.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • freizer
  • kz1990
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 14:49
Штрафы и различные платежи-налоги привязывают к МРП, который растет с каждым годом!
А минимальная зарплата нихера не растет несколько лет!!!
 
 

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