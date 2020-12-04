Минимальные размеры пенсии и зарплаты установлены на 2021 год

Опубликован закон "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы", который утвердил своим указом Касым-Жомарт Токаев 2 декабря 2020 года, передает zakon.kz



Согласно закону с 1 января 2021 года:



- минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге;

- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 18 524 тенге;

- минимальный размер пенсии - 43 272 тенге;

- 1 МРП - 2 917 тенге;

- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 34 302 тенге.



При этом пенсии повысят с 1 января 2021 года на 7 процентов.



Планируется, что доходы бюджета составят 11 276 999 610 тысяч тенге, в том числе по:

- налоговым поступлениям - 6 635 629 335 тысяч тенге;

- неналоговым поступлениям - 286 359 317 тысяч тенге;

- поступлениям от продажи основного капитала - 3 585 654 тысяч тенге;

- поступлениям трансфертов - 4 351 425 304 тысяч тенге;



Затраты составят 13 756 154 377 тысяч тенге.



Чистое бюджетное кредитование - 107 870 996 тысяч тенге, в том числе:

- бюджетные кредиты - 276 469 394 тысяч тенге;

- погашение бюджетных кредитов - 168 598 398 тысяч тенге.



Сальдо по операциям с финансовыми активами - 16 258 898 тысяч тенге, в том числе приобретение финансовых активов - 16 258 898 тысяч тенге.



Дефицит бюджета запланирован в 2 603 284 661 тысячи тенге, или 3,4 процента к валовому внутреннему продукту страны.



Ненефтяной дефицит бюджета - 6 963 843 861 тысячи тенге, или 9,1 процента к валовому внутреннему продукту страны.



Финансирование дефицита бюджета планируется в размере 2 603 284 661 тысячи тенге.



Закон также предусматривает объемы изъятий из областных бюджетов, бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет в сумме 451 425 304 тысяч тенге, в том числе:



Атырауской - 213 751 848 тысяч тенге;

Мангистауской - 13 416 746 тысяч тенге;

города Алматы - 190 108 501 тысячи тенге;

города Нур-Султана - 34 148 209 тысяч тенге.



Закон вводится в действие с 1 января 2021 года.