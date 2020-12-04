Как нельзя использовать флаг Казахстана

Изображения государственного флага не могут использоваться на предметах одноразового использования, объяснила на брифинге министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент zakon.kz.



Не может использоваться на предметах одноразового использования, как, например, салфетки, на других предметах одноразового использования. Изображение государственного флага может размещаться и на иных материальных объектах. Однако к ним не могут быть причислены объекты одноразового использования. В то же время государственный флаг это предмет с соблюдением государственного стандарта. Это стандарт РК и изготавливается уполномоченными организациями, — сказала Раимкулова на брифинге.



Также, по ее словам, не допускается использование государственного флага, когда флаг выставляется и задевает какой-либо предмет, пол, землю, воду.



Не допускается нести древко флага горизонтально, соответственно он всегда должен нестись под углом. Запрещено закреплять и выставлять флаг таким образом, чтобы он мог повредиться, испачкаться или порваться.



Флаг не может использоваться в качестве одежды или постельного белья. На самом деле мы знаем, что в одежде наших спортсменов знак используется на одежде и это единственный случай, когда он может использоваться, — добавила министр.



Она напомнила, что государственный флаг должен соответствовать национальному стандарту, поэтому не допускается использование государственного флага физическими и юридическими лицами с нарушением требований национального стандарта.



В случае не соответствия государственного флага, он подлежит замене и уничтожению в порядке, определяемом Правительством РК. Полагается административный штраф за незаконное изготовление государственного флага, не соответствующих правил стандарта, — отметили на брифинге.



Глава министерства уточнила, что в марте 2020 года Министерство торговли и интеграции провел мониторинг согласно правилам, по которым государственные флаги должны изготавливаться только лицензиатами. По ситуации на март этого года у нас в стране было зарегистрировано 57 таких организаций, которые имели лицензии.



По итогам проверки 26 организации были подтверждены. Те организации, которые имеют лицензии, оборудование, акты, чтобы изготавливать государственные флаги. 24 из 57 не подтвердили свое право изготавливать флаги. 7 организаций были исключены, поскольку поменяли свои юридические адреса и невозможно идентифицировать их положение. Поэтому можем сказать, что 26 организаций имеют право изготавливать флаги, — заключила Актоты Раимкулова.