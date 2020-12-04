На месторождении Тенгиз за 4 дня зарегистрирован 71 факт заражения COVID-19

В связи с ростом на месторождении Тенгиз числа зараженных COVID-19 управление здравоохранения Атырауской области решило дополнительно направить туда специалистов, передает Today.kz.



Как сообщила пресс-служба управления, в инфекционном стационаре на 315 койко-мест месторождения Тенгиз работают 15 специалистов. Сегодня здесь лечатся 111 пациентов. Таким образом, загруженность больницы составляет 35,2%.



Управление здравоохранения решило направить на месторождение Тенгиз еще 8 специалистов. Среди них 2 врача, 2 медсестры и 4 санитара.



Отметим, что с ноября на месторождении Тенгиз зарегистрировано 140 случаев заражения коронавирусом. 71 из них зарегистрированы за последние 4 дня.



В настоящее время из-за распространения коронавируса Атырауская область перешла в желтую зону, сообщили Службе коммуникаций Атырауской области.