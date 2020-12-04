Нужно изменить Конституцию - что говорят эксперты об отмене смертной казни

Эксперты считают, что в связи с отменой смертной казни нужно внести изменения в ряд документов. Президент Касым-Жомарт Токаев так не считает, он заявил, что "в Основной закон не нужно вносить" изменения. Zakon.kz рассказывает, как в Казахстане раньше приводили в исполнение смертный приговор, и почему ее решили отменить.



В Казахстане к смертной казни приговаривают за совершение 15 видов преступлений. Это "Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны", "Геноцид во время войны", "Диверсия", "Акт терроризма", "Посягательство на жизнь Первого Президента Казахстана", "Посягательство на жизнь Президента Казахстана", "Дезертирство из армии во время войны", "Уклонение или отказ от несения воинской службы в военное время" и другие.



Казнь не применяется к несовершеннолетним и пожилым людям (старше 63 лет).



В 2003 году в стране объявили бессрочный мораторий на нее. Казнь заменили на пожизненное лишение свободы.



Суд и сейчас может приговорить подсудимого к казни, но наказание не исполняется. К примеру, в 2016 году "алматинского стрелка" Руслана Кулекбаева приговорили к казни, но не расстреляли (в Казахстане до введения моратория приговор осуществлялся посредством расстрела), а отправили в тюрьму для пожизненно осужденных.



24 сентября Казахстан присоединился к международному протоколу, которым предусмотрена отмена смертной казни. На следующий день Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что "никаких изменений в Основной закон не нужно вносить".



Это присоединение полностью соответствует Конституции и никаких изменений в основной закон не нужно вносить. Поскольку смертная казнь предусматривается мораторием, который в свое время был провозглашен нашим Первым Президентом. И, по сути дела, смертная казнь отсутствует в нашей стране. Есть два небольших исключения, предусмотренных Конституцией, и это полностью соответствует духу факультативного протокола, - сказал Президент.



Напомним, в Конституции Казахстана о казни написано следующее:



Смертная казнь устанавливается законом как исключительная мера наказания за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, с предоставлением приговоренному права ходатайствовать о помиловании.



Адвокат Александр Лисиченко считает, что в Конституцию и в Уголовный Кодекс нужно внести изменения:



Существует два подхода к этой проблематике. Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что никаких изменений в Конституцию вносить не нужно, поскольку отмена смертной казни предусмотрена мораторием, который в 2003 году был введен Первым Президентом страны. Он, конечно, является гарантом Конституции, я думаю, что в итоге его слово будет решающим, но существует также другой подход к этому вопросу.



Формально у нас в Конституции предусмотрены случаи, когда применяется смертная казнь. Конституция является основным законом и есть подзаконные нормативные акты, такие как Уголовный кодекс. Соответственно, и в УК у нас предусмотрено применение смертной казни. Поэтому, я считаю, что правовая коллизия здесь существует и ее надо устранить.



Я считаю, что необходимы изменения как в Конституцию, так и в Уголовный кодекс. Потому что правоприменительная практика осуществляется судами, а суды, прежде всего, руководствуются Уголовным кодексом и Конституцией. Поэтому, чтобы не было противоречий, конечно же, нужно вносить изменения в Конституцию и в Уголовный кодекс.



Лисиченко объяснил, что если мораторий по каким-либо причинам был бы отменен, то смертная казнь могла бы применяться. С присоединением к протоколу смертная казнь исчезнет из списка наказаний. Ее применение будет невозможно при любых обстоятельствах.



Директор НИИ по защите прав человека при КазНУ имени аль-Фараби, бывший председатель Республиканской коллегии адвокатов Ануар Тугел говорит, что смертную казнь нужно отменять, чтобы интегрироваться в мировое сообщество.



Если мы хотим интегрироваться в мировое цивилизованное сообщество, конечно, мы должны отменить смертную казнь. Это одно из ключевых требований международных документов, к которым мы должны присоединиться.



У нас сейчас с преступностью более-менее вопрос решается. Криминогенная ситуация потихоньку уменьшается. Становится все меньше тяжких, особо тяжких (преступлений – ред.). Раз у нас нет серьезных преступлений, террористических актов, которые лишали бы жизни массу людей, дай Бог, у нас будет стабильно и все хорошо. Конечно, такая мера наказания нам не нужна. Она просто не красит Казахстан, - сказал Тугел.



По его словам, с отменой смертной казни нужно внести изменения в официальные документы.



В Уголовный кодекс и надо посмотреть еще Конституцию. Какая-то оговорка все равно должна быть, потому что это основополагающая норма. А так – Уголовный кодекс.



Он рассказал, что смертную казнь привести в исполнение было не так просто. По его словам, осужденный должен был пройти все судебные инстанции, которые бы подтвердили приговор. Кроме того, у него есть право ходатайствовать перед президентом о помиловании.



У нас есть комиссия при президенте по помилованию. В эту комиссию входят государственные чиновники, общественники. Они рассматривают как человек характеризуется, в какой семье жил, как он характеризовался до совершения преступления, что сподвигло его к этому преступлению, есть ли какие-то обстоятельства, которые указывали бы на то, что он без применения смертной казни, станет на путь исправления. Это обсуждение, насколько человека можно лишать жизни. Только тогда мера приводилась (в исполнение – ред.). Поэтому после приговора люди сидели и пять лет, и десять лет прежде, чем приговор исполнялся, - рассказал Ануар Тугел.



24 ноября стало известно, что Комитет по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса готов принять в работу законопроект об отмене смертной казни. Подготовить по нему заключение готовы до 23 июня 2021 года.