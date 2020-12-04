YouTube ввел новую функцию

YouTube объявил о запуске новой функции, которая заставит комментаторов пересмотреть свои неприязненные и оскорбительные замечания перед публикацией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт компании.



Искусственный интеллект Google будет определять и предупреждать людей, является ли их комментарий оскорбительным для других. Функция "Сохраняйте уважительные комментарии" будет появляться при попытке пользователей опубликовать негативные отзывы в разделе комментариев к видео. Во вкладке также предлагается пользователям ознакомиться с принципами сообщества сайта, если они не уверены, уместен ли комментарий.



Инструмент не будет появляться перед каждым комментарием, а лишь у тех, которых система сочтет недоброжелательными. Как только появится вкладка с подсказкой, люди могут опубликовать комментарий, как они изначально планировали, или использовать дополнительное время для внесения изменений.



"Мы знаем, что комментарии играют ключевую роль в помощи авторам в налаживании связи со своей аудиторией. Чтобы поощрять уважительное общение на YouTube, мы запускаем новую функцию, которая будет предупреждать пользователей, когда их комментарий может быть оскорбительным для других, давая им возможность подумать перед публикацией", - говорится в заявлении.



Компания также начнет тестирование фильтра, который позволит блогерам избежать необходимости читать плохие комментарии на их канале. Начиная с 2021 года YouTube будет на добровольной основе просить авторов сообщать свой пол, сексуальную ориентацию, расу и этническую принадлежность во избежание преследования и дискриминации, которые могут затронуть одни сообщества больше, чем другие.



Пользователи Android первыми смогут воспользоваться новой функцией начиная с 4 декабря. Глобальное внедрение будет завершено в течение следующих нескольких дней.