Собирать деньги на новых платных дорогах начнут весной 2021 года

К этому времени должно будет завершиться тестирование электроники удалённо взимающей плату за проезд.
В целом стать платными в следующем году должны 18 участков трасс республиканского значения протяжённостью 5.8 тыс. километров. Как рассказали корреспонденту Kolesa.kz в Комитете автомобильных дорог МИИР РК, в марте 2021 года плату начнут взимать на участках:
Актобе — гр. РФ (Оренбург); Уральск — гр. РФ (Саратов); Уральск — гр. РФ (Самара); Костанай — гр. РФ (на Троицк); Шымкент — гр. Узбекистана (Ташкент); Шымкент — Тараз; Тараз — Кайнар; Капшагай — Талдыкорган; Щучинск — Петропавловск.
А в апреле 2021 года:
Актау — Бейнеу; Атырау — Доссор — Бейнеу — Акжигит — гр. Узбекистана; Павлодар — гр. РФ (на Омск); Нур-Султан — Костанай; Нур-Султан — Павлодар; Павлодар — Семей; Уральск — Актобе; Карабутак — Кызылорда.
Ранее начать собирать деньги на новых платных участках дорожники обещали в мае 2021 года.
Взимать плату за проезд планируется по открытой системе с помощью RFID-меток. Для этого на дорогах уже установлено 99 арок с контролирующим оборудованием (камеры фиксации, обзорные камеры, промышленные компьютеры, аппаратные шкафы, лазерные дальномеры, RFID-считыватели, а также литий-ионные аккумуляторы в качестве источников бесперебойного питания) в 12 регионах страны. Продолжаются работы в СКО и Карагандинской области. В данное время аппаратура тестируется на пяти участках трасс: Шымкент — гр. Узбекистана, Уральск — гр. РФ (Саратов), Уральск — гр. РФ (Самара), Актобе — гр. РФ (Оренбург) и Щучинск — Петропавловск. paid-road-3
RFID-метки — наклейки на авто с радиочастотным модулем, снабжённым уникальным номером, помогающим определять и автоматически устанавливать данные транспортных средств без необходимости считывания госномера. Метки привязаны к персональному счёту и позволяют проезжать по платным дорогам без остановки.
Стоимость пользования новыми платными участками пока обсуждается, в том числе с населением. В данное время проводятся общественные слушания в ЗКО, Актюбинской и Туркестанской областях. А вскоре они состоятся и в других регионах РК. paid-road-2
В Комитете автомобильных дорог подчёркивают, что платным для всех авто будет проезд по участкам дорог только 1-й категории: Капшагай — Талдыкорган, Тараз — Кайнар, Кызылорда — Шымкент — Тараз, Шымкент — гр. Узбекистана и Нур-Султан — Павлодар. На участках 2-й категории собирать деньги станут только с грузовиков.
В данное время проезд легковых авто по трём платным дорогам стоит:
Астана — Темиртау по предоплате — 200 тг, наличными — 400 тг; Алматы — Капшагай по предоплате — 100 тг, наличными — 200 тг; Алматы — Хоргос по предоплате — 300 тг, наличными — 600 тг.
При этом бесконтактная оплата на платных участках трасс производится по государственному номеру автомобиля. Для быстрой оплаты проезда по платным дорогам со скидкой 50 % установите мобильное приложение Kolesa.kz
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