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Собирать деньги на новых платных дорогах начнут весной 2021 года

Просмотров:340 Опубликовано: Сегодня, 19:51
Собирать деньги на новых платных дорогах начнут весной 2021 года
Фото: kolesa.kz
К этому времени должно будет завершиться тестирование электроники удалённо взимающей плату за проезд.

В целом стать платными в следующем году должны 18 участков трасс республиканского значения протяжённостью 5.8 тыс. километров. Как рассказали корреспонденту Kolesa.kz в Комитете автомобильных дорог МИИР РК, в марте 2021 года плату начнут взимать на участках:

Актобе — гр. РФ (Оренбург);
Уральск — гр. РФ (Саратов);
Уральск — гр. РФ (Самара);
Костанай — гр. РФ (на Троицк);
Шымкент — гр. Узбекистана (Ташкент);
Шымкент — Тараз;
Тараз — Кайнар;
Капшагай — Талдыкорган;
Щучинск — Петропавловск.

А в апреле 2021 года:

Актау — Бейнеу;
Атырау — Доссор — Бейнеу — Акжигит — гр. Узбекистана;
Павлодар — гр. РФ (на Омск);
Нур-Султан — Костанай;
Нур-Султан — Павлодар;
Павлодар — Семей;
Уральск — Актобе;
Карабутак — Кызылорда.

Ранее начать собирать деньги на новых платных участках дорожники обещали в мае 2021 года.

Взимать плату за проезд планируется по открытой системе с помощью RFID-меток. Для этого на дорогах уже установлено 99 арок с контролирующим оборудованием (камеры фиксации, обзорные камеры, промышленные компьютеры, аппаратные шкафы, лазерные дальномеры,
RFID-считыватели, а также литий-ионные аккумуляторы в качестве источников бесперебойного питания) в 12 регионах страны. Продолжаются работы в СКО и Карагандинской области. В данное время аппаратура тестируется на пяти участках трасс: Шымкент — гр. Узбекистана, Уральск — гр. РФ (Саратов), Уральск — гр. РФ (Самара), Актобе — гр. РФ (Оренбург) и Щучинск — Петропавловск.
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RFID-метки — наклейки на авто с радиочастотным модулем, снабжённым уникальным номером, помогающим определять и автоматически устанавливать данные транспортных средств без необходимости считывания госномера. Метки привязаны к персональному счёту и позволяют проезжать по платным дорогам без остановки.

Стоимость пользования новыми платными участками пока обсуждается, в том числе с населением. В данное время проводятся общественные слушания в ЗКО, Актюбинской и Туркестанской областях. А вскоре они состоятся и в других регионах РК.
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В Комитете автомобильных дорог подчёркивают, что платным для всех авто будет проезд по участкам дорог только 1-й категории: Капшагай — Талдыкорган, Тараз — Кайнар, Кызылорда — Шымкент — Тараз, Шымкент — гр. Узбекистана и Нур-Султан — Павлодар. На участках 2-й категории собирать деньги станут только с грузовиков.

В данное время проезд легковых авто по трём платным дорогам стоит:

Астана — Темиртау по предоплате — 200 тг, наличными — 400 тг;
Алматы — Капшагай по предоплате — 100 тг, наличными — 200 тг;
Алматы — Хоргос по предоплате — 300 тг, наличными — 600 тг.

При этом бесконтактная оплата на платных участках трасс производится по государственному номеру автомобиля. Для быстрой оплаты проезда по платным дорогам со скидкой 50 % установите мобильное приложение Kolesa.kz


Источник: kolesa.kz
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Комментарии ( 1 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 22:09
Актау -Бейнеу платная?
Дождик покапал машины переворачиваются!
За что платить? За лошадей бродящих по проезжей части?
Это государство всем мангистаусцам должно платить что десятилетиями сидели без асфальта!

Загрузились в долг на строительство дороги -отдают народными деньгами.
Налог на авто-наши деньги.
Проезд -наши деньги!
Где освещение? Где загродительные ограждения от снежных заносов и пасущегося скота? Где разделительное ограждение от встречного транспорта? Где нормальные зоны отдыха и туалеты?
За что платить?
За асфальт?
 
 

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