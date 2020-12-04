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Введение единой валюты ЕАЭС в ближайшие 10 лет не планируется

Просмотров:149 Опубликовано: Сегодня, 21:09
Введение единой валюты ЕАЭС в ближайшие 10 лет не планируется
Фото из открытых источников
Астана. 4 декабря. КазТАГ – Планов по созданию единой валюты в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшее десятилетие нет, сообщает ТАСС со ссылкой на главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгения Винокурова.

«Идеи валюты ЕАЭС сейчас нет ни политически, ни экономически. Есть ряд исследований, которые доказывают, что ее введение дало бы сейчас негативный экономический эффект. Идеи нет, по крайней мере в ближайшее десятилетие», - заявил Винокуров в рамках первого Евразийского конгресса.

В свою очередь советник председателя правления ЕАБР Григорий Марченко добавил, что для реализации данной идеи необходимо сближение макроэкономической политики странами - участниками, а также приблизительно одинаковый уровень инфляции, что требует согласования фискальной политики.

«Опыт Европы говорит на о том, что это требует согласования и социальной политики, что касается пенсионных систем. Это требует очень большой координации в очень многих сферах», - рассказал эксперт.

По мнению главного экономиста ВЭБ.РФ Андря Клепача, на сегодняшний день критическую роль играет скорее не введение общей валюты, а расширение использования действующих национальных валют (рубля и других) в кредитовании.

«Когда мы кредитуем сделки с Узбекистаном и другими странами, даже по поставке российской продукции, все равно кредитование идет в долларах. Это та задача, которую в среднесрочной перспективе надо решить», - пояснил он.

Первый Евразийский конгресс организован ЕАБР. Главными темами конгресса являются перспективы формирования Большой Евразии, оценка потенциал экономической интеграции, возможности выравнивания уровней развития экономик и благосостояния граждан стран ЕАЭС.

ЕАБР - международный банк развития, учрежденный Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников. Странами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Евразийский экономический союз, который начал работу с января 2015 года, заменив собой Евразийское экономическое сообщество, входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, статус наблюдателя имеет Молдавия.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 22:23
Назарбаев клялся что скоро выйдет Алтын, но прошло уже 10 лет а слово не сдержал.
 
 

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