Началась порезка опрокинувшегося судна с 4 тысячами Hyundai и Kia

Компания Gallagher Marine начала процедуру утилизации опрокинувшегося судна-автовоза MV Golden Ray, перевозившего 4,2 тысячи новых автомобилей, большинство из которых — Hyundai и Kia. Напомним, его крушение произошло 8 сентября 2019 года рядом с портом Брансуик, штат Джорджия, США, через 23 минуты после выхода из него.



Судя по первым фотографиям, процесс распила автовоза идет по одобренному в июле текущего года плану: судно режут на восемь частей огромными пилами, после чего их вывезут на баржах вместе с уничтоженными автомобилями. Кстати, теперь видно, что внутри него действительно произошел пожар, поскольку на снимках можно рассмотреть обугленные остовы машин, хотя некоторые из них отделались небольшими повреждениями и наверняка их можно восстановить.



Сложность операции состоит не только в огромном количестве уничтоженных автомобилей, но и в том, что некоторые из них заполнены топливом и техническими жидкостями.







MV Golden Ray — грузовое судно длиной 200 метров, которое было построено на верфи Hyundai Mipo в Ульсане, Южная Корея.



Ранее некоторые зарубежные издания со ссылкой на свои источники утверждали, что опрокидывание произошло из-за неравномерно размещенного груза.



В результате спасательной операции состоявший из 24 человек экипаж выжил.

