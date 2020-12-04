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Началась порезка опрокинувшегося судна с 4 тысячами Hyundai и Kia

Просмотров:359 Опубликовано: Сегодня, 21:35
Началась порезка опрокинувшегося судна с 4 тысячами Hyundai и Kia
Кадр видео
Компания Gallagher Marine начала процедуру утилизации опрокинувшегося судна-автовоза MV Golden Ray, перевозившего 4,2 тысячи новых автомобилей, большинство из которых — Hyundai и Kia. Напомним, его крушение произошло 8 сентября 2019 года рядом с портом Брансуик, штат Джорджия, США, через 23 минуты после выхода из него. 

Судя по первым фотографиям, процесс распила автовоза идет по одобренному в июле текущего года плану: судно режут на восемь частей огромными пилами, после чего их вывезут на баржах вместе с уничтоженными автомобилями. Кстати, теперь видно, что внутри него действительно произошел пожар, поскольку на снимках можно рассмотреть обугленные остовы машин, хотя некоторые из них отделались небольшими повреждениями и наверняка их можно восстановить. 

Сложность операции состоит не только в огромном количестве уничтоженных автомобилей, но и в том, что некоторые из них заполнены топливом и техническими жидкостями.



MV Golden Ray — грузовое судно длиной 200 метров, которое было построено на верфи Hyundai Mipo в Ульсане, Южная Корея. 

Ранее некоторые зарубежные издания со ссылкой на свои источники утверждали, что опрокидывание произошло из-за неравномерно размещенного груза. 

В результате спасательной операции состоявший из 24 человек экипаж выжил.


Источник: DROM.ru
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