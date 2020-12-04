Вакцину от COVID-19 получат бесплатно только люди из группы риска - министр Цой

Вакцинация от коронавируса будет бесплатной не для всех казахстанцев, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".



По словам главы ведомства, на первом этапе, который начнется ориентировочно в феврале, бесплатно вакцинируют только тех, кто входит в группу риска. Это врачи, педагоги и работники силовых структур. Для остальных вакцинация от COVID-19 будет платной, но стоимость ее пока неизвестна.



"Предварительно стоимость вакцины - порядка 20 долларов за 2 дозы. Стоимость казахстанской вакцины еще не определена, она будет выработана уже по производству. Мы сейчас параллельно с этим проводим переговоры с нашими иностранными партнерами, чтобы они в ускоренном порядке зашли на рынок Казахстана и начали передавать свои образцы вакцин, которые выпущены в мире и передали к нам на регистрацию в Казахстане. В дальнейшем мы планируем, что на рынке появятся еще несколько видов вакцин, которые также можно будет либо в платном порядке, либо в бесплатном, все будет зависеть от процедуры регистрации и вхождения на рынок Казахстана", - рассказал Алексей Цой.



Вечером, 4 декабря, в онлайн режиме министр здравоохранения Казахстана и директор Российского фонда прямых инвестиций подписали соглашение о сотрудничестве для проведения регистрации, производства и распространения первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V". После того, как регулирующие органы Казахстана проведут необходимые процедуры, Россия произведет трансфер технологии и поставит субстанцию для производства не менее 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" на территории Казахстана.



"Во-первых, будет определен подлежащий контингент, в дальнейшем определятся показания и противопоказания. Дальше данная вакцина будет делаться в 2 этапа. В первый день и на 21 день. Иммунитет должен сформироваться с момента первой вакцинации в течение 35 дней", - сообщил Алексей Цой.



"Президент Касым-Жомарт Токаев с президентом РФ Владимиром Путиным договорились о строительстве завода по производству вакцины "Спутник V2 на территории Республики Казахстан. Уверен, данное соглашение придаст импульс двусторонним отношениям, а также позволит быстрее справиться с пандемией коронавирусной инфекции", - сказал Алексей Цой.