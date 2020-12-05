Число больных коронавирусной инфекцией резко выросло в Казахстане

Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 135 тысяч



За прошедшие сутки зарегистрированы 792 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 135 498 случаев, из них:



в ВКО - 16938 (+131),

в городе Алматы - 16396(+63),

в городе Нур-Султан - 16358(+80),

в Атырауской области - 11754(+18),

в Карагандинской области - 11213(+26),

в ЗКО - 8220(+39),

в СКО - 6887(+84),

в Павлодарской области - 6892(+112),

в Алматинской области - 5866(+40),

в Костанайской области - 5725(+87),

в Акмолинской области - 5599(+77),

в городе Шымкент - 5395(+5),

в Жамбылской области - 4498(+16),

в Актюбинской области - 3511(+9),

в Туркестанской области - 3504(+4),

в Мангистауской области - 3445(+0),

в Кызылординской области - 3297(+1).