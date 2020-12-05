Автобус-гостиницу с лежащими пассажирами задержали в Атырау

"Плацкартный" автобус задержали полицейские в Атырау. Вместо пассажирских кресел в салоне транспортного средства были установлены двухъярусные кровати, на которых лежа ехали пассажиры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ATPress.kz.



Автобус марки Vanffool остановили 4 декабря в микрорайоне Береке для проверки документов. Как рассказали в пресс-службе ДП, при осмотре салона выяснилось, что водители переделали свой автобус в гостиницу на колесах.



Вместо пассажирских кресел в салоне установили 28 двухъярусных кроватей, на которых в лежачем положении ехали 17 пассажиров. В автобусе также находились двое водителей из Южно-Казахстанской области. По их словам, автобус направлялся в Шымкент.



В отношении одного из водителей были составлены протоколы по статье 590 КоАП РК ("Нарушение правил эксплуатации транспортных средств"), по статье 571 КоАП РК ("Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и груза") и по статье 572 КоАП РК ("Нарушение режима труда и отдыха водителя"). Автобус водворен на специальную стоянку.