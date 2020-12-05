Диетологи рассказали, сколько мандаринов в день можно съедать

Российские врачи-диетологи рассказали, что в день можно съедать четыре мандарина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Причем есть их нужно вместе с белыми прожилками, в целом фрукт полезен, в нем содержится большое количество витамина С, при этом калорийность мандаринов низкая, рассказали опрошенные врачи.



"Четыре мандарина", - сказала врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева, отвечая на вопрос, сколько мандаринов можно съедать в день.



В свою очередь, врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева отметила, что мандарины имеют небольшую калорийность, что позволяет их рекомендовать людям, которые следят за своей фигурой.



Мандарины содержат достаточно большое количество витамина С, помимо этого, в них есть витамины группы В, витамин А, каротин, кальций, магний, фосфор, всего около 10-15 витаминов и минеральных веществ, пояснила Бурляева.



По ее словам, мандарины можно и нужно есть с белыми прожилками, так как это клетчатка, она поможет нормализовать усвоение простых углеводов. Особенно полезно это для людей страдающих сахарным диабетом, уточнила врач.



Противопоказаны мандарины людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, а также с аллергическими реакциями, отметила Бурляева. Чаще всего аллергическая реакция возникает на масла, которые содержатся в кожице мандарина, в таком случае, если человеку предложить уже очищенный фрукт, то, возможно, части аллергических реакций можно будет избежать, подчеркнула диетолог.



В целом мандарины можно употреблять в течение всего дня, но только не на голодный желудок, следует помнить, что все должно быть в умеренном количестве, добавила Бурляева.