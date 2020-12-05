В Японии планируют запретить продажу автомобилей на бензине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Japan Today.



Правительство Японии намерено увеличить долю продаваемых автомобилей с низким уровнем выбросов как гибридных, так и электрических до 50-70 процентов к 2030 году. В течение 15 лет планируется запретить продажу автомобилей на бензине.



Ожидается, что к этому времени все новые автомобили должны будут иметь гибридный, электрический или водородный двигатель.



На японском рынке в настоящее время продается достаточно много гибридных моделей. Они присутствуют в модельных линейках практически всех автопроизводителей. В то же время электромобили в Японии производятся в ограниченном количестве.



В сентябре Калифорния объявила о том, что к 2035 году автомобили, продаваемые в штате США, будут безвредны для окружающей среды.



Великобритания также поставила перед собой более цель - запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году.