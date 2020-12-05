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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Кыргызстане хотят легализовать марихуану

Просмотров:276 Опубликовано: Сегодня, 13:14
В Кыргызстане хотят легализовать марихуану
Фото из открытых источников
Кыргызский Депутат Дастан Бекешев предлагает вернуться к теме легализации марихуаны, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

По мнению нардепа, сделать это нужно.

Мы обязательно придем к тому, что нужно легализовать продажу легких наркотиков. Это отличный способ борьбы с коррупцией в правоохранительных органах, — считает Дастан Бекешев.

Ранее сообщалось, что комиссия ООН исключила каннабис из списка самых опасных наркотиков.

Отмечается, что в январе 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила ряд рекомендаций относительно изменения контроля над оборотом каннабиса и веществами, связанными с ним.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:33
Очень правильный ход!
Это вызовет волну туристов покурить и даст наполнение бюджету)
Не верится конечно , что наркоторговцев заставят платить налоги, но если всё будет как в Канаде, то от желающих отбоя не будет. Особенно удобно в Канаде, что заказывать можно по почте.
 
 

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