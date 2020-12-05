Павлодарец раздел манекена в ТЦ, чтобы сделать подарок женщине

Павлодарские полицейские сообщили о задержании мужчины, который украл женскую куртку в торговом центре города, передает Today.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В ходе мониторинга социальных сетей в поле зрения оперативников попала видеозапись, на которой неизвестный молодой человек в торговом доме по проспекту Н. Назарбаева незаметно для продавцов похищает куртку с манекена", — рассказал начальник управления криминальной полиции Балгабай Капаров.
Видео с камер наблюдения, на кортом мужчина снимает куртку с манекена в социальные сети слил кто-то из сотрудников торгового центра. Обнаружив пропажу, владельцы, украденного товара, запросили нужный фрагмент съемки у службы безопасности и распространили его в мессенджере среди продавцов, чтобы те знали вора в лицо, на случай, если тот снова придет. Полицейские посмотрели видео в социальных сетях.
"Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый павлодарец. Своей вины он не отрицал, пояснив, что камеру видеонаблюдения не видел, а украденную куртку хотел подарить", — пояснили в правоохранительных органах.
Украденная куртка возвращена владельцу бутика. По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Кража".
Отмечается, что с начала 2020 года года на территории Павлодарской области зарегистрировано 1956 краж чужого имущества, что на 50% ниже аналогичного периода.
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