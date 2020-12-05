Летать станет проще: в ЕАЭС придумали ноу-хау для туристов

В ЕАЭС запускают новую систему предполетного контроля. Сервис «Путешествуй без Covid-19» испытали в трех странах, входящих в этот союз. Скоро воспользоваться им смогут и казахстанцы, передает Liter.kz.



Речь идет о приложении, которое позволит без лишних бюрократических проволочек пересекать границы внутри Евразийского экономического союза. Данное решение, по информации Межведомственной комиссии Казахстана по нераспространению коронавируса, разработали именно для перелетов во время пандемии.



Сервис уже успешно апробировали в Белоруссии, Армении и России.



«В скором времени приложение станет доступно и гражданам Казахстана. Данный проект рассматривался на недавнем заседании Межправительственного совета ЕАЭС», — сообщает МВК.



Тест на коронавирус человек получает на мобильное приложение, что позволит перейти границу с помощью QR-кода без дополнительного прохождения этого теста в аэропортах – как по месту вылета, так и по месту прибытия.



«Система работает следующим образом: в приложение вводится страна отправления, затем страна прибытия, а также данные результата ПЦР-теста. Все это отражается в единой электронной системе электронных лабораторий стран ЕАЭС. Результаты исследования включаются в QR-код, который предъявляется на границе», — уточнили в МВК.



Тестовые запуски хорошо показали себя, решение о повседневном использовании приложения во всех странах ЕАЭС примут на межправительственном уровне.



Во время пандемии коронавируса во всем мире резко сократилось число авиарейсов, компании несли убытки, а люди не могли перемещаться между странами для работы и отдыха. Проблемы возникли и у студентов, которые учатся за границей, в частности, со сложностями столкнулись молодые люди из Казахстана, которые поступили в российские вузы. Для них собирались организовать чартерные рейсы.



Третьего ноября, когда по всему миру снова стала ухудшаться ситуация с коронавирусом, Казахстан принял решение сократить число полетов в Турцию. Данная мера коснулась и других направлений. Перед этим власти объявили, что авиакомпании могут понести ответственность за допуск на борт пассажиров без результатов ПЦР-тестирования, подтверждающего отсутствие коронавируса.