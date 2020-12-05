Загадку Бермудского треугольника раскрыл австралийский ученый

Шейн Саттерли из университета Гриффитса в Квинсленде (Австралия) считает, что фанаты паранормальных теорий годами выдавали желаемое за действительное, сообщает zakon.kz.
Толчком к легенде стало исчезновения пяти самолетов в небе над этой областью в 1945 году, напоминает 9 News.
В декабре того года направлявшиеся на задание торпедоносцы ВМС США, известные как "Рейс 19", пропали с радаров сразу после того, как летели в зону Бермудского треугольника. Саттерли считает, что виной трагедии стал непрофессионализм пилотов.
В частности, после наступления темноты и изменения погоды, командующий звеном лейтенант Чарльз Тейлор стал ориентироваться не по приборам, а по происходящему за окном.
Тейлор не раз терялся во время полета. Ему дважды приходилось спасаться в Тихом океане, - отметил ученый.
Ученый также отметил, что большинство членов экипажей были стажерами. По словам Саттерли, такую версию разгадки тайны Бермудского треугольника признали и американские военные, однако с этим не согласилась мать Тейлора.
Женщина заявила, что пока не найден самолет, никто не может переложить вину за трагедию на ее сына. По этой причине в отчетах военных до сих пор указано, что "причина неизвестна".
Специалист же уверен, что представители ВВС США знали об истинных причинах случившегося, однако чтобы никто не винил погибшего, они указали, что к трагедии привели "неизвестные обстоятельства", что и породило легенду о "Бермудском треугольнике".
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