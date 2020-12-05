Казахстанцев предупредили о возможных проблемах с доступом к некоторым интернет-ресурсам

Казахстанцев предупредили о возможных проблемах с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.



Министерство совместно с Комитетом национальной безопасности сообщает о предстоящих учениях в Нур-Султане "Кибер-безопасность Нур-Султан-2020" с 6 декабря 2020 года.



В текущем году в связи пандемией и переходом на дистанционные формы работы участились кибератаки на цифровое пространство страны. В частности, в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кибератак в казахстанском сегменте интернет выросло почти в 2,7 раза.



К защите от киберугроз будут привлечены Национальный координационной центр информационной безопасности и система "Киберщит Казахстана", Центр анализа и расследования кибер атак (ЦАРКА), а также силы и средства оперативных центров информационной безопасности КВОИКИ и операторов связи, подразделений по обеспечению информационной безопасности государственных органов и частных компаний.



"В период проведения киберучений возможно возникновение различных проблем с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам, которые могут быть устранены путем установки сертификата безопасности.



Для получения детальной информации по его установки необходимо обращаться к операторам связи на их официальные интернет-ресурсы и в службы технической поддержки", - говорится в официальном сообщении.