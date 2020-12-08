Опубликованы ежесуточные данные о заболевших коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 670 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 137 653 случая, из них:



в ВКО - 17234 (+71),

в городе Алматы - 16599 (+65),

в городе Нур-Султан - 16535 (+41),

в Атырауской области - 11871 (+61),

в Карагандинской области - 11298 (+30),

в ЗКО - 8344 (+40),

в СКО - 7089 (+75),

в Павлодарской области - 7212 (+104),

в Алматинской области - 5957 (+23),

в Костанайской области - 5955 (+75),

в Акмолинской области - 5802 (+60),

в городе Шымкент - 5402 (+2),

в Жамбылской области - 4550 (+18),

в Актюбинской области - 3531 (+0),

в Туркестанской области - 3517 (+4),

в Мангистауской области - 3456 (+1),

в Кызылординской области - 3301 (+0).