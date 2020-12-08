Опубликованы ежесуточные данные о заболевших коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 670 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 137 653 случая, из них:
в ВКО - 17234 (+71), в городе Алматы - 16599 (+65), в городе Нур-Султан - 16535 (+41), в Атырауской области - 11871 (+61), в Карагандинской области - 11298 (+30), в ЗКО - 8344 (+40), в СКО - 7089 (+75), в Павлодарской области - 7212 (+104), в Алматинской области - 5957 (+23), в Костанайской области - 5955 (+75), в Акмолинской области - 5802 (+60), в городе Шымкент - 5402 (+2), в Жамбылской области - 4550 (+18), в Актюбинской области - 3531 (+0), в Туркестанской области - 3517 (+4), в Мангистауской области - 3456 (+1), в Кызылординской области - 3301 (+0).
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