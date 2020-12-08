Казахстанцы теперь смогут получать пенсии в странах ЕАЭС: подписан закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Как пояснялось ранее, целями соглашения являются:
- формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на территории государств - членов ЕАЭС на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства;
- решение вопросов, связанных с назначением и экспортом пенсии трудящихся;
- развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения между государствами - членами ЕАЭС.
В соответствии с соглашением каждое государство - член ЕАЭС назначает пенсию за периоды стажа работы (уплаты пенсионных взносов) на своей территории, а также определяет право на пенсию и исчисляет ее размер в соответствии со своим национальным законодательством, с учетом норм международных договоров. Соглашение предоставляет право на получение пенсии на территории государства проживания и предусматривает перечисление назначенной пенсии в государство проживания пенсионеров.
В частности, закон предоставит трудовым мигрантам из стран ЕАЭС делать взносы в Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана и получать выплаты при достижении пенсионного возраста.
В государствах - членах ЕАЭС действуют разные пенсионные системы.
"К примеру, в Республике Беларусь нет накопительной системы. Накопительная система Казахстана, России, Армении различна. Отличие имеется и в подходах к финансированию пенсионных систем и распределению пенсионных средств. Кроме того, они отличаются и структурно по пенсионному возрасту, размерам, трудовому стажу, источнику пенсионных отчислений и другим параметрам. Право на пенсионное обеспечение предусмотрено только для проживающих граждан, осуществляющих трудовую деятельность", - ранее делал пояснения министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов.
"Каждое государство будет выплачивать пенсию у себя по своему национальному законодательству. Так, в Казахстане и Кыргызстане обязательные пенсионные взносы в пенсионную систему за данную категорию граждан не уплачиваются. С нашей стороны по реализации данного соглашения уполномоченным органом является Единый накопительный пенсионный фонд. Для реализации данного соглашения устанавливается уполномоченный орган государств-членов, а также утверждается порядок взаимоотношений", - добавил Нурымбетов.
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