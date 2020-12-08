"Полный бардак" - казахстанцы пожаловались на налоговую

Казахстанцы пожаловались на работу налоговой службы. По их словам, здесь происходит "полный бардак": возникают сложности при закрытии ИП, выписываются необоснованные штрафы и слишком жесткие меры. Так, алматинке в налоговой заблокировали счета и выписали штраф в 125 тысяч тенге за непредоставление отчетов по неработающему бизнесу. А у астанчанки вновь заработало закрытое пять лет назад ИП, и ей пришлось платить за медстраховку. Подробнее об этом в материале корреспондента Tengrinews.kz.



В августе 2019 года супруга Ербола Копбаева решила стать предпринимателем. Зарегистрировалась как ИП, но из-за трудоустройства забросила свое начинание. Через полгода в налоговой заблокировали все денежные счета девушки.



"В налоговой ей сказали, что она не сдала отчеты за третий квартал 2019 года. Ей пришлось заполнить все документы, в тот день она сразу же написала заявление о закрытии ИП. Через две недели в Egov было указано, что она больше не является ИП. Но в ноябре этого года налоговая снова заблокировала ей счета. Сказали, что она не сдала отчеты, и выписали ей штраф в 125 тысяч тенге", - рассказал Ербол Копбаев.



Такие меры удивили всю семью Копбаевых. Им удалось выяснить, что это произошло из-за пропажи заявления о закрытии ИП в базе фискальной службы.



"Ей сказали, что они не могут найти заявление о ликвидации ИП, но также сообщили, что в базе имеется ликвидационная отчетность. В итоге ей предложили отозвать ликвидационную отчетность и заполнить ее заново, чтобы вновь закрыть ИП. Ну и, конечно же, сделать это нельзя, если не погасить штраф. Мы не хотели платить штраф, но нужны были наши счета и в итоге оплатили. Это полный бардак. Они же знают, что судиться с ними никто не будет из-за 100 тысяч тенге, вот и позволяют себе вот такие вольности", - заявил Ербол Копбаев.



В Департаменте государственных доходов объяснили, что женщина сначала была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 272 КоАП в виде предупреждения за несвоевременное предоставление налоговой отчетности за третий квартал 2019 года. Позже штраф был выписан за несвоевременное представление форм налоговых отчетностей за первые три квартала 2020 года.



"Отчетность, ликвидационная отчетность и заявление на прекращение деятельности поданы 24.11.2020. Прекращение деятельности ИП будет произведено в автоматическом режиме информационной системой ИНИС. Для подтверждения прекращения деятельности ИП заявитель может обратиться в УГД по Алмалинскому району", - рассказали в ДГД Алматы.



Подобная ситуация произошла и с жительницей Нур-Султана Карлыгаш. В 2014 году она обратилась в налоговую, чтобы закрыть ИП.



"Мне сказали, что в течение пяти лет я могу восстановить это ИП, но после оно автоматически закроется. Я еще спросила, нужно ли мне приходить, чтобы закрыть, они сказали, что не надо. В 2019 году было пять лет, все было тихо-спокойно. В 2020 году они говорят, что официально ИП не закрыто, набежали долги, но поскольку это впервые, будет только предупреждение, но вы должны заплатить медицинскую страховку. Я сказала, что я плачу за страховку по своей работе. Но спорить с ними было невозможно. И пришлось заплатить 21 тысячу тенге", - рассказала она.



Юрист Максим Мостович считает, что такая ситуация происходит часто с теми, кто впервые начинает заниматься предпринимательской деятельностью. По его словам, нередки случаи сбоев в электронных базах данных: данные либо не отправляются, либо не доходят и не сохраняются, потому что ошибку при работе с компьютером может совершить как сотрудник налогового органа, так и сам налогоплательщик. Он рекомендует в таких ситуациях обращаться к специализированным бухгалтерским компаниям, которые могут проконсультировать и помочь с открытием или закрытием ИП.



"Что касается штрафов, то возврат уплаченной суммы неправомерно наложенного штрафа возможен вследствие отмены штрафа или уменьшения его размера и производится на основании налогового заявления налогоплательщика.



Что касается правоты налоговых органов, то мне, не изучив материалы, сложно об этом судить. Рекомендую обжаловать действия, или бездействие налоговиков в вышестоящий орган, а при отсутствии результата доказывать свою правоту в суде, подав иск об обжаловании действий государственных органов", - заявил он.



Юрист считает, что сняться с учета в налоговой легко, если не имеется арестов и ограничений. По его словам, сначала важно проверить наличие долгов непосредственно в филиалах Комитета государственных доходов. Затем получить справку об отсутствии долгов и сдать ликвидационную отчетность на сайте salyk.kz.



"При работе по упрощенке распечатывается, заполняется, сканируется и подается форма № 910 за то полугодие, в котором подается заявление. Уплачиваете налоги. При общеустановленном режиме деятельности заполняется форма № 200 и № 220 за текущий период. Лучше сделать это с привлечением профессионального бухгалтера. Подготавливаете налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины в порядке, определенном статьей 169 Налогового кодекса.



Далее на сайте kgd.gov.kz скачиваете налоговое заявление о прекращении деятельности. Распечатываете его и заполняете от руки. Потом сканируете и отправляете вместе с удостоверением личности, уведомлением и формами отчетности, уведомлением о принятии налоговой отчетности, заявлением о снятии с учета кассового аппарата через портал egov.kz "Электронные обращения".



Обращение нужно адресовать в тот налоговый орган, где вы зарегистрированы. Обязательно сохраняйте все отправленные документы и документы, подтверждающие их отправку. Проверяйте статус обращения и наличие ответа на него", - перечислил он.



По его словам, позже налоговый орган обязан осуществить камеральный контроль и составить заключение, в котором отражаются результаты контроля и состояние расчетов по налогам, платежам в бюджет и социальным платежам. Заключение составляется в количестве не менее двух экземпляров и подписывается должностными лицами налогового органа. Один экземпляр заключения вручается не позднее трех рабочих дней после его подписания индивидуальному предпринимателю.