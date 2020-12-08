«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Декабря
-4...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.51 KZT
  • €1 = 509.65 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Секрет победы в Китае над пандемией. И это не то, что нам говорят по ТВ

Просмотров:1265 Опубликовано: Сегодня, 09:31
Секрет победы в Китае над пандемией. И это не то, что нам говорят по ТВ
Фото из открытых источников
В Китае нет коронавируса! В стране, где все когда-то начиналось и где проживает 1,5 миллиарда человек (в 10 раз больше, чем в России) счет больных идет на десятки. Ну, ведь, правда, - 10 – 20 больных в сутки - в сравнении с 25 000 в России или 200 000 в США.

Парадокс? Чудо? По новостям, отмечая это чудо, дружно рапортуют о том какие китайцы законопослушные. О поголовной масочности и неимоверной дисциплине. Все это так, конечно… Они – молодцы! И можно еще долго перечислять второстепенные причины успеха китайцев. Но главное-то ведь – абсолютно в другом!

Китайское общество уже сейчас называют обществом цифрового тоталитаризма. Слово неприятное, но именно оно помогло побороть вирус.

А суть в том, что у каждого китайца на телефоне стоит китайское приложение ВиЧат.

Если вы не в курсе, это что-то типа Ватсаппа, только в 10 раз круче. В Китае через ВиЧат можно даже оплачивать покупки, заказывать такси или еду, оформлять паспорт, переводить деньги и т.д. Эдакая смесь мессенджера, интернет-банка, Яндекс.Такси и сайта Госуслуг.

ВиЧат давным-давно проник в карман каждого китайца, еще до пандемии. Очень уж полезная и незаменимая программа.

Секрет победы в Китае над пандемией. И это не то, что нам говорят по ТВ

Так вот, Вичат обладает функцией трекинга. То есть, она записывает перемещения каждого человека.
Хочет он того, или нет.

И теперь представьте, что китайское правительство может отследить перемещения всех 1,5 миллиардов китайцев.

Если кто-то побаивается чипирования, то не бойтесь, в Китае оно по факту уже наступило, только безо всяких дурацких чипов, а путем добровольной установки приложения.

Все треки передаются в единую базу данных. Ну, а дальше – дело техники.

Если вдруг в каком-нибудь китайском городке обнаруживается зараженный, то через ВиЧат отслеживаются все, с кем он контактировал в ближайшее время.

Например, вы продаете цветы в китайском ларьке. И вдруг ваш тест оказывается положительным. Тут же через ВиЧат отслеживается, кто бывал в вашем ларьке в последние дни. А дальше...

А дальше – никаких выездов ОМОНа к несчастным подозреваемым. Просто этим "подозреваемым" в их ВиЧат приходит уведомление:

– Вы контактировали с больным. Вам требуется строгая самоизоляция.

И все. Человека сам себя "выпиливает" из общества. Отследить строгость его самоизоляции поможет тот же ВиЧат. Не дай бог китайский гражданин нарушит изоляцию – это уже уголовная статья. Так что желающих "прогуляться в магазин пока никто не видит" – мало.

Таким образом, хоть в Китае и нет тотального карантина, но есть карантин точечный, персональный.

Мы садим всех людей дома, так как не знаем, кто из них с кем контактировал. В Китае садят на дом только тех, кто контактировал с больными. И это, оказывается, гораздо эффективнее.

Вот так китайцы победили коронавирус. И победят, наверное, еще много чего.

Хотя, с другой стороны, есть те, кто утверждает, что то, что в Китае нет пандемии, все-таки несет определенные минусы.

И главный из них – отсутствие коллективного иммунитета. Как вы помните, на данный момент переболело всего 0,006% жителей Китая. Это значит, что у вируса там работы еще непочатый край. Не дай Бог китайская схема даст сбой, - и страну накроет просто цунами заражения.

Кроме того, когда в других странах переболеют все, кто мог переболеть и жизнь вернется на круги своя, в Китае все еще будут жестко держать общество в крепких уздах.

Но – стоп скептикам! А как же вакцинация, которую нам обещают не за горами?! Можно не сомневаться, что с помощью ВиЧата китайцы организуют дело так, чтобы все 1,5 миллиарда окажутся привитыми. И станут самой безопасной нацией на Земле.

В любом случае, задумайтесь…

Это ж сколько возможностей открывается перед человечеством, используя такой ВиЧат?

Ведь можно точно так же бороться с преступностью, искать алиментщиков и даже выявлять нарушения ПДД. Жаль только, что ценой свободы и тайны личной жизни.


Источник: absolute-rating.mirtesen.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:07
Это ж сколько возможностей открывается перед человечеством, используя такой ВиЧат?

Ведь можно точно так же бороться с преступностью, искать алиментщиков и даже выявлять нарушения ПДД. Жаль только, что ценой свободы и тайны личной жизни.

так себе попытка убедить всех стать "чипованными баранами" по доброй воле.
спасибо, не надо poka
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика