В Китае нет коронавируса! В стране, где все когда-то начиналось и где проживает 1,5 миллиарда человек (в 10 раз больше, чем в России) счет больных идет на десятки. Ну, ведь, правда, - 10 – 20 больных в сутки - в сравнении с 25 000 в России или 200 000 в США.



Парадокс? Чудо? По новостям, отмечая это чудо, дружно рапортуют о том какие китайцы законопослушные. О поголовной масочности и неимоверной дисциплине. Все это так, конечно… Они – молодцы! И можно еще долго перечислять второстепенные причины успеха китайцев. Но главное-то ведь – абсолютно в другом!



Китайское общество уже сейчас называют обществом цифрового тоталитаризма. Слово неприятное, но именно оно помогло побороть вирус.



А суть в том, что у каждого китайца на телефоне стоит китайское приложение ВиЧат.



Если вы не в курсе, это что-то типа Ватсаппа, только в 10 раз круче. В Китае через ВиЧат можно даже оплачивать покупки, заказывать такси или еду, оформлять паспорт, переводить деньги и т.д. Эдакая смесь мессенджера, интернет-банка, Яндекс.Такси и сайта Госуслуг.



ВиЧат давным-давно проник в карман каждого китайца, еще до пандемии. Очень уж полезная и незаменимая программа.



Секрет победы в Китае над пандемией. И это не то, что нам говорят по ТВ



Так вот, Вичат обладает функцией трекинга. То есть, она записывает перемещения каждого человека.

Хочет он того, или нет.



И теперь представьте, что китайское правительство может отследить перемещения всех 1,5 миллиардов китайцев.



Если кто-то побаивается чипирования, то не бойтесь, в Китае оно по факту уже наступило, только безо всяких дурацких чипов, а путем добровольной установки приложения.



Все треки передаются в единую базу данных. Ну, а дальше – дело техники.



Если вдруг в каком-нибудь китайском городке обнаруживается зараженный, то через ВиЧат отслеживаются все, с кем он контактировал в ближайшее время.



Например, вы продаете цветы в китайском ларьке. И вдруг ваш тест оказывается положительным. Тут же через ВиЧат отслеживается, кто бывал в вашем ларьке в последние дни. А дальше...



А дальше – никаких выездов ОМОНа к несчастным подозреваемым. Просто этим "подозреваемым" в их ВиЧат приходит уведомление:



– Вы контактировали с больным. Вам требуется строгая самоизоляция.



И все. Человека сам себя "выпиливает" из общества. Отследить строгость его самоизоляции поможет тот же ВиЧат. Не дай бог китайский гражданин нарушит изоляцию – это уже уголовная статья. Так что желающих "прогуляться в магазин пока никто не видит" – мало.



Таким образом, хоть в Китае и нет тотального карантина, но есть карантин точечный, персональный.



Мы садим всех людей дома, так как не знаем, кто из них с кем контактировал. В Китае садят на дом только тех, кто контактировал с больными. И это, оказывается, гораздо эффективнее.



Вот так китайцы победили коронавирус. И победят, наверное, еще много чего.



Хотя, с другой стороны, есть те, кто утверждает, что то, что в Китае нет пандемии, все-таки несет определенные минусы.



И главный из них – отсутствие коллективного иммунитета. Как вы помните, на данный момент переболело всего 0,006% жителей Китая. Это значит, что у вируса там работы еще непочатый край. Не дай Бог китайская схема даст сбой, - и страну накроет просто цунами заражения.



Кроме того, когда в других странах переболеют все, кто мог переболеть и жизнь вернется на круги своя, в Китае все еще будут жестко держать общество в крепких уздах.



Но – стоп скептикам! А как же вакцинация, которую нам обещают не за горами?! Можно не сомневаться, что с помощью ВиЧата китайцы организуют дело так, чтобы все 1,5 миллиарда окажутся привитыми. И станут самой безопасной нацией на Земле.



В любом случае, задумайтесь…



Это ж сколько возможностей открывается перед человечеством, используя такой ВиЧат?



Ведь можно точно так же бороться с преступностью, искать алиментщиков и даже выявлять нарушения ПДД. Жаль только, что ценой свободы и тайны личной жизни.