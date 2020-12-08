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В Швеции рассказали о передаче Крыма Украине «с перепоя»

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:31
В Швеции рассказали о передаче Крыма Украине «с перепоя»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
В Швеции рассказали о передаче Крыма Украинской ССР в 1954 году «с перепоя». Глава шведского концерна Stena AB Дан Стен Ульссон заявил, что Крым всегда был территорией России. Его слова приводит Dagens Nyheter.

По словам бизнесмена, передача полуострова в состав УССР в 1954 году была административной мерой, на которую «пошли с перепоя».

«Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине», — высказался Ульссон.

Он добавил, что присоединение Крыма Россией — следствие нарушенных обещаний НАТО, данных бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву. «Я считаю, чертовски плохой идеей было не отдать Крым россиянам сразу же, ведь он всегда им принадлежал», — заключил он.

4 декабря посольство Украины в Польше направило ноту в МИД страны с просьбой прояснить ситуацию, сложившуюся в связи с публикацией календаря, на страницах которого Крым был назван территорией России. Календарь на 2021 год с подписью «Крым. Российская Федерация» опубликовало на своем сайте Объединение мусульман Польши.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума на полуострове, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, а также страны Запада отказались считать процедуру законной. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.


Источник: lenta.ru
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