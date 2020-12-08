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Из Nur Otan исключили депутата, подозреваемого в половом сношении с 15-летней девочкой

Просмотров:852 Опубликовано: Сегодня, 11:39
Из Nur Otan исключили депутата, подозреваемого в половом сношении с 15-летней девочкой
Фото из открытых источников
Постановлением областного бюро политсовета Аркадий Ни исключен из рядов партии Nur Otan, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного филиала партии.

«По факту задержания депутата маслихата Актюбинской области Аркадия Ни по подозрению в совершении противоправных действий сообщаем, что комиссия партийного контроля областного филиала Nur Otan рекомендовала бюро политического совета областного филиала рассмотреть вопрос о лишении Аркадия Ни партийного билета Nur Otan», — сказано в распространенном сообщении.

Напомним, в понедельник, 7 декабря, сразу несколько известных Telegram-каналов опубликовали информацию, что в Актобе по подозрению в половом сношении с несовершеннолетней задержан известный бизнесмен, депутат областного маслихата, член партии Nur Otan.

По данным источников, бизнесмен якобы купил девственность 15-летней девушки за 1 млн тенге, а затем систематически встречался с ней на съемных квартирах.

В департаменте полиции Актюбинской области подтвердили, что задержанный ранее депутат находится в ИВС, расследуется уголовное дело.


Источник: newtimes.kz
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