Из Nur Otan исключили депутата, подозреваемого в половом сношении с 15-летней девочкой

Постановлением областного бюро политсовета Аркадий Ни исключен из рядов партии Nur Otan, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного филиала партии.



«По факту задержания депутата маслихата Актюбинской области Аркадия Ни по подозрению в совершении противоправных действий сообщаем, что комиссия партийного контроля областного филиала Nur Otan рекомендовала бюро политического совета областного филиала рассмотреть вопрос о лишении Аркадия Ни партийного билета Nur Otan», — сказано в распространенном сообщении.



Напомним, в понедельник, 7 декабря, сразу несколько известных Telegram-каналов опубликовали информацию, что в Актобе по подозрению в половом сношении с несовершеннолетней задержан известный бизнесмен, депутат областного маслихата, член партии Nur Otan.



По данным источников, бизнесмен якобы купил девственность 15-летней девушки за 1 млн тенге, а затем систематически встречался с ней на съемных квартирах.



В департаменте полиции Актюбинской области подтвердили, что задержанный ранее депутат находится в ИВС, расследуется уголовное дело.