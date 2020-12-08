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"Улыбались и помогали друг другу". Обрушение моста с 30 красивыми девушками сняли на видео

Просмотров:724 Опубликовано: Сегодня, 12:39
"Улыбались и помогали друг другу". Обрушение моста с 30 красивыми девушками сняли на видео
©Скриншот из видео
В Таиланде едва не сорвался конкурс красоты: под 30 красивыми участницами обрушился мост. К счастью, все обошлось без травм. TengriMIX покажет, как девушки отреагировали на произошедшее.

Видео инцидента опубликовано в Instagram конкурса красоты "Мисс Таиланд". Оргкомитет в посте рассказал, что все произошло в таиландском городе Чиангмай. Во второй день состязаний красавицы позировали на фотосессии, которая проводилась на висячем мосту возле кафе. Но канаты не выдержали нагрузки и оборвались. Из-за чего все девушки оказались в воде.

Несмотря на произошедшее, красавицы не растерялись. Они улыбаясь стали помогать друг другу выбраться из мутной воды.

Однако последствий все же избежать не удалось, в результате падения пострадали три конкурсантки: у одной - порезы и ссадины на лбу, а еще у двух - царапины. Врачи отметили, что повреждения не представляют угрозы их здоровью, поэтому красавицы могут продолжить борьбу за корону "Мисс Таиланд".

Владелица кафе, на территории которого проходила съемка, пожертвовала 500 тысяч бат (около семи миллионов тенге) на лечение пострадавших.

Интернет-пользователи призвали конкурсанток не падать духом и пожелали им удачного финала.

"Хорошо, что все живы", "Легко отделались", "Скорейшего выздоровления пострадавшим", "Синяки все равно не испортят вашу красоту, поэтому это мелочь, главное - не огорчаться", "Никто не застрахован от таких случаев", "Там был прекрасный мост, надеюсь, его восстановят", - пишут комментаторы.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • ODUVANCHIK
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 16:03
Смотрю я на коммент в инстаграмме и вижу только цифры, остальное кажется мне красивым орнаментом из одинаковых фигур…. да простят меня знатоки и любители тайского языка

 
 

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