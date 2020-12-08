Астролог назвал три знака зодиака, которых «не берет» коронавирус

Только три знака из 12 могут не бояться никакого коронавируса. Такое неожиданное заявление сделал известный астролог Павел Глоба. И все в силу характера и образа жизни. Речь идет о Раках, Козерогах и Стрельцах, пишет издание Clutch.



По утверждению Глобы, люди, рожденные под знаком Рака, обладают отменным здоровьем. Причем не только природа наградила их, но они сами следят за организмом, уделяя большое внимание мерам профилактики. Глоба уверенно заявляет, что большинство Раков не имеют склонность к каким-либо вредным привычкам, и все это вместе и дает им силы противостоять любым инфекциям с вирусами, включая и коронавирус.



А вот у Козерогов, второго знака, имеющего «иммунитет» к ковиду, несколько иная история. Не страшна им новая коронавирусная инфекция исключительно из-за того, что люди, рожденные под этим знаком, очень осторожны и предпочитают избегать неприятностей. Так что Козероги будут вести себя аккуратно, выполнять все предписания и рекомендации, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни близких. Хотя и со здоровьем у Козерогов тоже все хорошо, что еще больше увеличивает их шансы избежать заболевания, отмечает Глоба. И рожденные «Козерогами» люди тоже не подвержены вредным привычкам, которые могут ослабить их иммунитет, утверждает астролог.



Сильным иммунитетом и крепким здоровьем отличаются и Стрельцы. У них есть особая черта – не поддаются панике и стрессам ни при каких обстоятельствах. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что люди, рожденные под этим знаком, - везунчики по жизни, напоминает Глоба.



Вот так, кому–то отменное здоровье и стойкость к коронавирусу, а кому-то деньги. Во всяком случае астролог считает, что как здоровье, так деньги тоже связаны с гороскопом. В частности, «денежный поток» может обрушиться на другие знаки. Ранее Глоба заявлял о радостной новости для трех знаков зодиака. Согласно его предсказанию, они получат неожиданные деньги в середине декабря. Разбогатеть он обещает Девам, Козерогам и Стрельцам, причем уже в следующем, 2021 году. При этом «богатство» придет в виде премии, повышения зарплаты или выигрыша в лотерею.