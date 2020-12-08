Мужчину оштрафовали за 8-секундное нарушение карантина

Мужчина был оштрафован за нарушение правил карантина всего на восемь секунд на Тайване, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Провинившийся иностранный рабочий из Филиппин находился на двухнедельной изоляции в одном из 56 отелей города Гаосюн, предназначенных для противостояния эпидемии COVID-19. Он ненадолго вышел из своей комнаты в коридор, и это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видеофайл съемки показал, что мужчина находился в гостиничном коридоре в течение 8 секунд.



Согласно правилам страны людям, находящимся на карантине, не разрешается покидать свои гостиничные номера, независимо от продолжительности. Поэтому сотрудники отеля связались с министерством здравоохранения страны, которое наложило на него крупный штраф в размере 3,5 тысячи долларов (около 1,5 миллиона тенге).



По словам представителей общественного здравоохранения, мужчина знал, что ему не позволено выходить без разрешения, однако хотел передать что-то своему другу в соседнем номере.



Ранее иностранца наказали за отказ надевать маску на борту рейса Нур-Султан - Алматы.