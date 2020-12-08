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Мужчину оштрафовали за 8-секундное нарушение карантина

Просмотров:13 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Мужчину оштрафовали за 8-секундное нарушение карантина
Фото ©REUTERS
Мужчина был оштрафован за нарушение правил карантина всего на восемь секунд на Тайване, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Провинившийся иностранный рабочий из Филиппин находился на двухнедельной изоляции в одном из 56 отелей города Гаосюн, предназначенных для противостояния эпидемии COVID-19. Он ненадолго вышел из своей комнаты в коридор, и это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видеофайл съемки показал, что мужчина находился в гостиничном коридоре в течение 8 секунд.

Согласно правилам страны людям, находящимся на карантине, не разрешается покидать свои гостиничные номера, независимо от продолжительности. Поэтому сотрудники отеля связались с министерством здравоохранения страны, которое наложило на него крупный штраф в размере 3,5 тысячи долларов (около 1,5 миллиона тенге).

По словам представителей общественного здравоохранения, мужчина знал, что ему не позволено выходить без разрешения, однако хотел передать что-то своему другу в соседнем номере.

Ранее иностранца наказали за отказ надевать маску на борту рейса Нур-Султан - Алматы.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:20
это типа мы должны сказать спасибо, что у нас такие мелкие штрафы за неспособность государства обеспечить здоровье граждан достойной защитой неношение маски?
 
 

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