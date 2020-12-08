"86 литров в 50-литровый бак". Астанчанин пожаловался на заправку

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Житель Нур-Султана пожаловался на утечку бензина на одной из заправок "КазМунайГаза", передает корреспондент Tengrinews.kz.Судя по кадрам, часть бензина после полной заправки пролилась на землю."Если кто видит, вот это все бензин. Машина Daewoo Nexia, полный бак - 50 литров. Мне залили 86 литров. 36 литров практически снаружи находятся. Что сказать, "КазМунайГаз", молодцы, конечно", - говорит автор видео.В ТОО PetroRetail прокомментировали инцидент."Ночью был сильный мороз, мужчина заправлялся на следующее утро. Пистолет из-за сильного мороза вышел из строя. На данный момент реализация из пистолета остановлена. Топливо из этого пистолета не реализуется, мы подали заявку на замену. Сегодня к вечеру должны устранить заявку", - сообщили в пресс-службе компании.В 2019 году нацкомпания КМГ продала сеть автозаправочных станций под брендом "КазМунайГаз" за 60,5 миллиарда тенге ТОО PetroRetail.