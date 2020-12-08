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"86 литров в 50-литровый бак". Астанчанин пожаловался на заправку

Просмотров:1057 Опубликовано: Сегодня, 17:18
"86 литров в 50-литровый бак". Астанчанин пожаловался на заправку
Кадры из видео
Житель Нур-Султана пожаловался на утечку бензина на одной из заправок "КазМунайГаза", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Судя по кадрам, часть бензина после полной заправки пролилась на землю.

"Если кто видит, вот это все бензин. Машина Daewoo Nexia, полный бак - 50 литров. Мне залили 86 литров. 36 литров практически снаружи находятся. Что сказать, "КазМунайГаз", молодцы, конечно", - говорит автор видео.





Внимание, нецензурная лексика!



В ТОО PetroRetail прокомментировали инцидент.

"Ночью был сильный мороз, мужчина заправлялся на следующее утро. Пистолет из-за сильного мороза вышел из строя. На данный момент реализация из пистолета остановлена. Топливо из этого пистолета не реализуется, мы подали заявку на замену. Сегодня к вечеру должны устранить заявку", - сообщили в пресс-службе компании.

В 2019 году нацкомпания КМГ продала сеть автозаправочных станций под брендом "КазМунайГаз" за 60,5 миллиарда тенге ТОО PetroRetail.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Сухов.
  • alixah
  • Мат
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 18:03
Был случай этой осенью проездом через Гульсары заехал заправиться на заправку ( не Каз Мунай Газ ) газом но на нейже реализуют бензин а на вид моя внешность европейская и кассир подумать не могла что я Казахский понимаю так вот подходит клиент её знакомый и она указывает ему заправиться на определённой колонке говоря что она правильная.
 
 

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