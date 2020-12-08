Умер единственный полярный медведь в Казахстане

В алматинском зоопарке умер полярный медведь Алькор, передает zakon.kz.
У 31-летнего медведя последние два месяца наблюдалось ухудшение здоровья. Как сообщается на аккаунте зоопарка в Instagram, его осматривали специалисты из России, Изралия и EAZA.
Применялось все возможное лечение и поддержка его организма. Но к сожалению, старость не излечима. Последнее время Алькор стал отказывался даже от любимых им блюд. Никакие ветеринарные процедуры больше не могли ему помочь. По рекомендации специалистов международных ассоциаций зоопарков, сегодня мы приняли трудное решение. Так как, мы не могли избавить Алькора от мучений и боли, согласно этическому кодексу ассоциаций зоопарков, ветеринарные врачи провели процедуру эвтаназии, - говорится в сообщении.
Алькор был перевезен в Алматы в 1990 году. Он был единственным полярным медведем в стране.
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