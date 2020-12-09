Фиктивные ПЦР-тесты выявили у сотрудников подрядных фирм на Тенгизе

На Тенгизском месторождении, разрабатываемом в Атырауской области, у сотрудников подрядных фирм выявили фиктивные ПЦР-тесты, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".



"Выявляются вопиющие факты среди работников подрядных организаций на месторождении Тенгиз. Их уличили в фальсификации ПЦР-тестов с отрицательным результатом на COVID-19. С такими ПЦР-тестами некоторые работники подрядных организаций пересекали санитарные посты при въезде на месторождение. У всех таких сотрудников были незамедлительно деактивированы пропуска. Об всех фактах незамедлительно уведомляются соответствующие государственные органы. Ожидается, что будет проведено официальное расследование. ТШО будет немедленно реагировать на подобные случаи", - сообщил менеджер отдела по связям ТШО Рзабек Артыгалиев.



Напомним, из-за вспышки КВИ из Атырау на Тенгиз отправляют медицинских специалистов. Карантинные ограничения продлили на месторождениях Тенгиз, Прорва и Морской в Атырауской области.