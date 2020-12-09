«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Декабря
-3...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.24 KZT
  • €1 = 510.96 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Богатые богатеют, а бедные - беднеют": Перуашев возмутился работой Нацбанка

Просмотров:1484 Опубликовано: Сегодня, 12:49
"Богатые богатеют, а бедные - беднеют": Перуашев возмутился работой Нацбанка
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Депутат Мажилиса Азат Перуашев обратился к правительству и Нацбанку снизить базовую ставку до 4-5 процентов. Также Перуашев считает, что банкам нужно запретить отказывать бизнесу, пострадавшему от пандемии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Азат Перуашев напомнил, что Глава государства в своем Послании от 1 сентября поручил "обеспечить субсидирование процентных ставок до шести процентов годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики". А 4 ноября, фракция направила депутатский запрос в Правительство, Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с просьбой о безотлагательном и полном исполнении данного поручения.

"С начала коронакризиса фракция "Ак жол" неоднократно требовала принять меры по общему снижению процентов по кредитам для населения и МСБ, в том числе - через снижение базовой ставки Нацбанка до 4-5 процентов. Однако получаемые ответы госорганов говорят лишь о неготовности финансовых регуляторов идти на кардинальные меры для спасения МСБ. Например, в ответе Нацбанка говорится, что он "следует принципам инфляционного таргетирования", основной целью которого "является поддержание ценовой стабильности", - заявил Перуашев на пленарном заседании Мажилиса.

Депутат еще раз напомнил, что в Послании Первого Президента от 31 января 2017 года по этому поводу четко говорилось: "Национальный банк должен отвечать не только за инфляцию, но и совместно с правительством - за рост экономики".

"С каких пор Нацбанк отменяет поручения Первого Президента?", - недоумевает мажилисмен.

Более того, Перуашева смущают ответы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. По его словам, они содержат глубокомысленные рассуждения о том, что такое базовая ставка и как трудно понять ее природу.

"Но эти рассуждения не отвечают, почему такие мудрые финансисты Казахстана, установив базовую ставку в 9,25 процентов с трудом удерживают инфляцию на уровне 8,5 процента.

А "неграмотные" банкиры в Европе, например, установив базовую ставку межбанковского финансирования Euribor в отрицательной зоне -0,5 процента удерживают инфляцию в 0,5-0,8 процента.

То есть, там можно взять в кредит 100 евро, а через пять лет отдать 97. Тогда как у нас через пять лет нужно отдавать все 200. Почему во всех нормальных странах в период кризиса банкиры поддерживают свой бизнес и дают кредиты практически бесплатно, а наши продолжают "грузить" и без того загибающиеся население и бизнес?", - высказал он.

Перуашев добавил, что в других ответах отказ от снижения базовой ставки мотивируется поддержанием доходности депозитов.

"Но тогда раскройте, пожалуйста, кто является основными держателями депозитов? По данным прошлогоднего исследования агентства "Альпари", только 3,5 процента взрослого населения или 380 тысяч человек зарабатывали более 10 тысяч долларов, то есть 4 миллиона тенге в год.

Да, наверное, эти 380 тысяч человек имеют депозиты. Их нужно поддерживать и защищать, но насколько справедливо, что ради обеспечения завышенных доходов по депозитам для 3,5 процента населения, остальные 96 процентов наших граждан должны платить нереальные проценты по кредитам?", - возмутился депутат.

Перуашев допускает, что депозиты имеются у национальных компаний, госпредприятий, государственных институтов развития, сырьевых гигантов и монополистов.

"Почему для высоких доходов по их депозитам банки обдирают малый и средний бизнес? Дайте пожалуйста информацию, какую долю в депозитах юрлиц занимают средства квазигоссектора, институтов развития, недропользователей и монополистов. И тогда мы поймем, на кого работают отечественные предприниматели и население, выплачивая такие проценты.

Неужели в Нацбанке и Агентстве по финансовым рынкам не понимают, что такая политика ведет к социальному расслоению, когда богатые богатеют, а бедные - беднеют? И именно эта тенденция является главной угрозой обществу, экономике и даже государственности?", - указал депутат.

Депутатская фракция Демпартии "Ак жол" настоятельно предлагает Нацбанку снизить базовую ставку до 4-5 процентов, Агентству финансовых рынков запретить банкам отказывать пострадавшим от коронакризиса предпринимателям в рефинансировании процентов под шесть процентов.

Депутатский запрос направлен премьер-министру, председателю Нацбанка, председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 Maska (Посетители) Сегодня, 14:14
Я честно прочитал статью и понял, что Азат Перуашев не имеет никакого отношения к финансовой грамотности.

Вкратце; чем больше ЦБ будет помогать "бизнесу" (как рекомендует депутат) - тем разрыв между богатыми и бедными будет только больше. Товарищ приводит в пример европейские страны и их низкую ставку по кредитам, но забывает, что налог там как минимум втрое больше! У нас же коммерсанты не платят и тех налогов, которые платить положено, не говоря уже об остальном.

Налоги исправно платят только бедные люди у нас, потому что им деваться некуда. Пенсионные, за землю, за транспорт, НДС (тоже ложиться исключительно на покупателя),налог на здоровье (медицинская страховка), налог на образование (поборы в школах и взятки в ВУЗах), взятки полицейским, если забыл включить фары, например, или собака сняла намордник, налог на воздух, если дышишь не через маску, ну и другие налоги.

А коммерсант купил в китае, дал рекламу в инстаграмм, продал втридорога и никаких налогов не заплатил. Ведь собаки у него нет, а работать не надо. И лечится он в платной клинике за деньги тех, кто ведётся на его товар или услуги.

Такие дела.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика