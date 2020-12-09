"Богатые богатеют, а бедные - беднеют": Перуашев возмутился работой Нацбанка

Депутат Мажилиса Азат Перуашев обратился к правительству и Нацбанку снизить базовую ставку до 4-5 процентов. Также Перуашев считает, что банкам нужно запретить отказывать бизнесу, пострадавшему от пандемии, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Азат Перуашев напомнил, что Глава государства в своем Послании от 1 сентября поручил "обеспечить субсидирование процентных ставок до шести процентов годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики". А 4 ноября, фракция направила депутатский запрос в Правительство, Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с просьбой о безотлагательном и полном исполнении данного поручения.



"С начала коронакризиса фракция "Ак жол" неоднократно требовала принять меры по общему снижению процентов по кредитам для населения и МСБ, в том числе - через снижение базовой ставки Нацбанка до 4-5 процентов. Однако получаемые ответы госорганов говорят лишь о неготовности финансовых регуляторов идти на кардинальные меры для спасения МСБ. Например, в ответе Нацбанка говорится, что он "следует принципам инфляционного таргетирования", основной целью которого "является поддержание ценовой стабильности", - заявил Перуашев на пленарном заседании Мажилиса.



Депутат еще раз напомнил, что в Послании Первого Президента от 31 января 2017 года по этому поводу четко говорилось: "Национальный банк должен отвечать не только за инфляцию, но и совместно с правительством - за рост экономики".



"С каких пор Нацбанк отменяет поручения Первого Президента?", - недоумевает мажилисмен.



Более того, Перуашева смущают ответы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. По его словам, они содержат глубокомысленные рассуждения о том, что такое базовая ставка и как трудно понять ее природу.



"Но эти рассуждения не отвечают, почему такие мудрые финансисты Казахстана, установив базовую ставку в 9,25 процентов с трудом удерживают инфляцию на уровне 8,5 процента.



А "неграмотные" банкиры в Европе, например, установив базовую ставку межбанковского финансирования Euribor в отрицательной зоне -0,5 процента удерживают инфляцию в 0,5-0,8 процента.



То есть, там можно взять в кредит 100 евро, а через пять лет отдать 97. Тогда как у нас через пять лет нужно отдавать все 200. Почему во всех нормальных странах в период кризиса банкиры поддерживают свой бизнес и дают кредиты практически бесплатно, а наши продолжают "грузить" и без того загибающиеся население и бизнес?", - высказал он.



Перуашев добавил, что в других ответах отказ от снижения базовой ставки мотивируется поддержанием доходности депозитов.



"Но тогда раскройте, пожалуйста, кто является основными держателями депозитов? По данным прошлогоднего исследования агентства "Альпари", только 3,5 процента взрослого населения или 380 тысяч человек зарабатывали более 10 тысяч долларов, то есть 4 миллиона тенге в год.



Да, наверное, эти 380 тысяч человек имеют депозиты. Их нужно поддерживать и защищать, но насколько справедливо, что ради обеспечения завышенных доходов по депозитам для 3,5 процента населения, остальные 96 процентов наших граждан должны платить нереальные проценты по кредитам?", - возмутился депутат.



Перуашев допускает, что депозиты имеются у национальных компаний, госпредприятий, государственных институтов развития, сырьевых гигантов и монополистов.



"Почему для высоких доходов по их депозитам банки обдирают малый и средний бизнес? Дайте пожалуйста информацию, какую долю в депозитах юрлиц занимают средства квазигоссектора, институтов развития, недропользователей и монополистов. И тогда мы поймем, на кого работают отечественные предприниматели и население, выплачивая такие проценты.



Неужели в Нацбанке и Агентстве по финансовым рынкам не понимают, что такая политика ведет к социальному расслоению, когда богатые богатеют, а бедные - беднеют? И именно эта тенденция является главной угрозой обществу, экономике и даже государственности?", - указал депутат.



Депутатская фракция Демпартии "Ак жол" настоятельно предлагает Нацбанку снизить базовую ставку до 4-5 процентов, Агентству финансовых рынков запретить банкам отказывать пострадавшим от коронакризиса предпринимателям в рефинансировании процентов под шесть процентов.



Депутатский запрос направлен премьер-министру, председателю Нацбанка, председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.