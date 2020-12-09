Введут ли в Казахстане новые ограничения, ответил главный санврач

Вице-министр здравоохранения, главный государственный санврач Ерлан Киясов рассказал, планируется ли вводить в Казахстане новые ограничения из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Отдельно дополнительные ограничения вводиться не будут. Действуют существующие ограничения. Кроме того, ограничения, которые у нас рекомендованы и прописаны для "красных" зон, будут поддерживаться на том же уровне", - сказал Киясов.
Также главный санврач страны высказался по поводу организации новогодних праздников.
"Мы неоднократно говорили и призываем население, чтобы данные мероприятия отмечались в семейном кругу. Как мы знаем по аналогии других стран, к примеру, в США после Дня благодарения отмечался очень высокий рост заболеваемости. Поэтому я призываю наших граждан воздержаться от поездок, от празднования в больших коллективах, корпоративов. Данные мероприятия, согласно постановлению, на данный момент у нас запрещены", - добавил он.
По словам Киясова, для контроля соблюдения карантинных мер в праздники будут работать мониторинговые группы.
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