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Введут ли в Казахстане новые ограничения, ответил главный санврач

Просмотров:509 Опубликовано: Сегодня, 15:20
Введут ли в Казахстане новые ограничения, ответил главный санврач
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Вице-министр здравоохранения, главный государственный санврач Ерлан Киясов рассказал, планируется ли вводить в Казахстане новые ограничения из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Отдельно дополнительные ограничения вводиться не будут. Действуют существующие ограничения. Кроме того, ограничения, которые у нас рекомендованы и прописаны для "красных" зон, будут поддерживаться на том же уровне", - сказал Киясов.

Также главный санврач страны высказался по поводу организации новогодних праздников.

"Мы неоднократно говорили и призываем население, чтобы данные мероприятия отмечались в семейном кругу. Как мы знаем по аналогии других стран, к примеру, в США после Дня благодарения отмечался очень высокий рост заболеваемости. Поэтому я призываю наших граждан воздержаться от поездок, от празднования в больших коллективах, корпоративов. Данные мероприятия, согласно постановлению, на данный момент у нас запрещены", - добавил он.

По словам Киясова, для контроля соблюдения карантинных мер в праздники будут работать мониторинговые группы.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • babe
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  • damik
 Maska (Посетители) Сегодня, 15:22
А я уже слышал как некоторые заведения готовятся к приёму гостей к Новому Году. Спрашивал, не забыли ли они про карантин и подобное, а они и отвечают что-то в стиле "ну жить то как то надо"...

И блин же правы отчасти, жить надо. Но у этих людей, которых конкретно знаю я - есть средства и они ТОЧНО могли бы переждать. Лично я вижу тут жадность, не знаю, может быть я не прав.

Спрашиваю, а что будет, если полиция нагрянет? Ответ простой. Купим.

Даже обидно как то за полицию. Поклонником точно не являюсь, но слышал краем уха про честных и порядочных проверяющих... Ну посмотрим, посмотрим.
 
 

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