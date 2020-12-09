Профессиональные спортклубы Казахстана лишат 22,2 млрд тенге. Эти деньги отдадут детям

Профессиональные спортивные клубы, на которые ежегодно выделяются миллиарды тенге, лишат половины финансирования, а это порядка 22,2 миллиарда тенге. Эти средства направят на развитие детского спорта. Об этом заявила министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова, передает Liter.kz.



«В стране существует 98 профессиональных клубов. 55,5 миллиарда тенге направляется на финансирование профессионального спорта и 27 миллиардов тенге на клубы «Астана». Было предложено снизить годовое содержание этих игровых клубов в два раза. Порядка 22,2 миллиарда тенге направляются на массовый спорт. Сейчас наше предложение в Правительстве есть, оно принимается», — рассказала Раимкулова.



Кроме того, на массовый спорт направят еще 14,7 миллиарда тенге — они уже заложены в бюджете.



1 сентября 2020 года, в своем послании народу, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сократить финансирование профессиональных спортивных клубов.



24 февраля 2020 года депутат Мажилиса Азат Перуашев требовал законодательно запретить тратить бюджетные деньги на профессиональный спорт.