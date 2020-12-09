«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Декабря
-3...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.24 KZT
  • €1 = 510.96 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Профессиональные спортклубы Казахстана лишат 22,2 млрд тенге. Эти деньги отдадут детям

Просмотров:405 Опубликовано: Сегодня, 15:44
Профессиональные спортклубы Казахстана лишат 22,2 млрд тенге. Эти деньги отдадут детям
.
Профессиональные спортивные клубы, на которые ежегодно выделяются миллиарды тенге, лишат половины финансирования, а это порядка 22,2 миллиарда тенге. Эти средства направят на развитие детского спорта. Об этом заявила министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова, передает Liter.kz.

«В стране существует 98 профессиональных клубов. 55,5 миллиарда тенге направляется на финансирование профессионального спорта и 27 миллиардов тенге на клубы «Астана». Было предложено снизить годовое содержание этих игровых клубов в два раза. Порядка 22,2 миллиарда тенге направляются на массовый спорт. Сейчас наше предложение в Правительстве есть, оно принимается», — рассказала Раимкулова.

Кроме того, на массовый спорт направят еще 14,7 миллиарда тенге — они уже заложены в бюджете.

1 сентября 2020 года, в своем послании народу, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сократить финансирование профессиональных спортивных клубов.

24 февраля 2020 года депутат Мажилиса Азат Перуашев требовал законодательно запретить тратить бюджетные деньги на профессиональный спорт.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Я с Актау
  • Ed Word
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:32
ну тут теперь одно из двух -либо начнут эффективно развиваться, если поймут, что это единственный выход. либо обанкротятся все, потом взвоют. что государство задушило спорт и т.д. и все похерят окончательно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Я с Актау
  • Ed Word
 Maska (Посетители) Сегодня, 15:53
Я думаю решение правильное, ведь никаких спортивных достижений нет. За редким исключением.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика