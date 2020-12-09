Справки из психодиспансера и наркологии отменят при оформлении водительских прав

Для получения водительского удостоверения не понадобятся справки из наркологии и психдиспансера. Министерство внутренних дел прорабатывает интеграцию баз данных с Министерством здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Заместитель председателя Комитета административной полиции Серик Тусупов сообщил, что МВД совместно с заинтересованными госорганами прорабатывается вопрос о проверке казахстанцев на учете в психо- и наркодиспансерах. Cпециалисты ЦОНов при выдаче водительских удостоверений через информационные ресурсы смогут в любой момент проверить, состоит заявитель на учете или нет.
"Будут подтягиваться сведения о том, состоит ли человек на психонаркоучете либо не состоит, исключатся справки бумажные. Как мы исключили адресные справки, то поэтапно будут исключаться и эти справки. То есть, вообще не нужно будет ехать в диспансеры. Сейчас с Минздравом прорабатываем вопрос интеграции баз (данных). Вопрос уже в работе", - сказал глава Комитета адмполиции.
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