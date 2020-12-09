В Атырау парень разбил гитару о поезд

В Атырауской области транспортная полиция установила парня, который разбил гитару о поезд, передает zakon.kz.
В Instagram распространяется видео, где молодой человек возле пассажирского поезда громко выкрикивает и разбивает гитару на станции Сагиз Атырауской области.
Во время стоянки поезда сообщением "Актобе-Атырау" 17-летний гражданин нарушил общественный порядок, выразив неуважение к окружающим в общественном месте. Как пояснил правонарушитель, он пришел провожать своего друга в военкомат города Атырау, - говорится в сообщении пресс-службы транспортной полиции.
Сотрудники составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Эта правонарушение влечет штраф в размере 5 МРП или административный арест на срок до десяти суток.
Позже юноша попросил прощения за содеянное:
Я прошу прощения перед гражданами Казахстана, а также перед жителями села Сагиз. Я прошу не делать то же, что сделал я. Прошу прощения у всех и обещаю в будущем не допускать таких правонарушений.
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