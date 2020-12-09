Собаку, которую душили дверцей холодильника в Атырау, приютили в США

Пса Лаки, которого пытались задушить, зажав его голову дверцей холодильника в Атырау, обрел новый дом. Пса решила забрать к себе гражданка США, передает Today.kz.Как сообщили в общественном фонде "Доброе сердце", пес уже познакомился с новой хозяйкой по имени Элин и прогулялся по улицам Америки.Видеоотчет о том, как отправляли Лаки в США, и как он чувствует себя в новом доме, волонтеры разместили в Instagram.Напомним, 31 мая в Cети появилось видео, на котором мужчина издевается над собакой. Он пытался задушить ее дверцей холодильника. В полиции тогда сообщили, что личность мужчины установлена.Через несколько дней в Instagram появилось видеообращение, в котором житель поселка Еркинкала Атырауской области Маргулан Жуматаев попросил прощения за свой поступок. Он объяснил свою жестокость тем, что собака едва не укусила его дочь и испортила всю высаженную рассаду.Позже стало известно, что расследование уголовного дела об издевательстве над собакой прекращено, так как две экспертизы не выявили у пса телесных повреждений.