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Собаку, которую душили дверцей холодильника в Атырау, приютили в США

Просмотров:436 Опубликовано: Сегодня, 18:42
Собаку, которую душили дверцей холодильника в Атырау, приютили в США
Фото из открытых источников
Пса Лаки, которого пытались задушить, зажав его голову дверцей холодильника в Атырау, обрел новый дом. Пса решила забрать к себе гражданка США, передает Today.kz.

Как сообщили в общественном фонде "Доброе сердце", пес уже познакомился с новой хозяйкой по имени Элин и прогулялся по улицам Америки.

Видеоотчет о том, как отправляли Лаки в США, и как он чувствует себя в новом доме, волонтеры разместили в Instagram.

Напомним, 31 мая в Cети появилось видео, на котором мужчина издевается над собакой. Он пытался задушить ее дверцей холодильника. В полиции тогда сообщили, что личность мужчины установлена.

Через несколько дней в Instagram появилось видеообращение, в котором житель поселка Еркинкала Атырауской области Маргулан Жуматаев попросил прощения за свой поступок. Он объяснил свою жестокость тем, что собака едва не укусила его дочь и испортила всю высаженную рассаду.

Позже стало известно, что расследование уголовного дела об издевательстве над собакой прекращено, так как две экспертизы не выявили у пса телесных повреждений.



Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 20:10
На месте Лаки мог бы быть Маргулан...)))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • ЁмоЁ
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 19:49
Теперча у собаки начнётся человечачья жизнь...а у нас продолжается собачья...работа за еду и подзатыльники... beer2 какое-то зазеркалье...
 
 

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