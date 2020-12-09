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Женщина вводила в гипноз продавцов ТРЦ и забирала деньги из кассы

Просмотров:448 Опубликовано: Сегодня, 19:30
Женщина вводила в гипноз продавцов ТРЦ и забирала деньги из кассы
Фото из открытых источников
Жительницу Алматы подозревают в том, что она вводила в гипноз продавцов ТРЦ, чтобы те сами отдали ей деньги из кассы, передает Today.kz.

В Управление полиции Жетысуского района с заявлением обратилась продавец одного из торговых домов. Она сообщила, что незнакомка, похожая на цыганку, заговорив ее, завладела деньгами из кассы.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что в городе это не единичный случай.

"Задержанная гражданка Р., 1988 года рождения, орудовала в основном в торговых домах. По камерам видеонаблюдения видно, как она заходит в магазин, осматривается, подходит к одному из прилавков и заводит беседу с продавцом. Во время разговора она "заговаривала зубы", якобы, где-то видела этого продавца, знала предыдущего. После чего методом гипноза злоумышленница завладевала деньгами, продавец сам отдавал ей дневную выручку, и она спокойно уходила. Когда продавец приходил в себя, гипнотизерши и след простыл. Подозреваемая ранее судима за подобные деяния. В отношении нее проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК – мошенничество. Ведутся следственные действия", - сообщил начальник Управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.

Спикер отметил, что уберечься от гипноза можно лишь, оборвав контакт, то есть прекратить беседу и не смотреть в глаза собеседнику.

Женщина вводила в гипноз продавцов ТРЦ и забирала деньги из кассы


Источник: today.kz
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