Женщина вводила в гипноз продавцов ТРЦ и забирала деньги из кассы

Жительницу Алматы подозревают в том, что она вводила в гипноз продавцов ТРЦ, чтобы те сами отдали ей деньги из кассы, передает Today.kz.В Управление полиции Жетысуского района с заявлением обратилась продавец одного из торговых домов. Она сообщила, что незнакомка, похожая на цыганку, заговорив ее, завладела деньгами из кассы.В ходе досудебного расследования выяснилось, что в городе это не единичный случай."Задержанная гражданка Р., 1988 года рождения, орудовала в основном в торговых домах. По камерам видеонаблюдения видно, как она заходит в магазин, осматривается, подходит к одному из прилавков и заводит беседу с продавцом. Во время разговора она "заговаривала зубы", якобы, где-то видела этого продавца, знала предыдущего. После чего методом гипноза злоумышленница завладевала деньгами, продавец сам отдавал ей дневную выручку, и она спокойно уходила. Когда продавец приходил в себя, гипнотизерши и след простыл. Подозреваемая ранее судима за подобные деяния. В отношении нее проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК – мошенничество. Ведутся следственные действия", - сообщил начальник Управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.Спикер отметил, что уберечься от гипноза можно лишь, оборвав контакт, то есть прекратить беседу и не смотреть в глаза собеседнику.