Путина и Медведева наделили пожизненной неприкосновенностью

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о гарантиях неприкосновенности бывших президентов России, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на TJournal.
Документ вносит изменения в третью статью Федерального закона "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".
Бывшего главу государства нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру. Это распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, автомобили, средства связи, документы, багаж и переписку.
В нынешней редакции закона указано, что экс-президента нельзя привлечь к ответственности только "за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента".
В новой версии закона лишить неприкосновенности экс-президента России будет крайне трудно. Для этого Госдума должна будет выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, Верховный суд подтвердить, что в действиях бывшего главы государства есть признаки преступления, а Конституционный суд должен заключить, что установленный порядок выдвижения обвинения соблюден.
Как ранее писала Meduza, закон фактически разрешает бывшим президентам после отставки совершать многие уголовные преступления и административные правонарушения.
Законопроект о расширении неприкосновенности экс-президентов внесли в Госдуму 5 ноября. Авторы поправок - сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Госдума приняла документ в первом чтении 17 ноября.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz