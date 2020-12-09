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Путина и Медведева наделили пожизненной неприкосновенностью

Просмотров:426 Опубликовано: Сегодня, 20:24
Путина и Медведева наделили пожизненной неприкосновенностью
© РИА Новости
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о гарантиях неприкосновенности бывших президентов России, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на TJournal.

Документ вносит изменения в третью статью Федерального закона "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

Бывшего главу государства нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру. Это распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, автомобили, средства связи, документы, багаж и переписку.

В нынешней редакции закона указано, что экс-президента нельзя привлечь к ответственности только "за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента".

В новой версии закона лишить неприкосновенности экс-президента России будет крайне трудно. Для этого Госдума должна будет выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, Верховный суд подтвердить, что в действиях бывшего главы государства есть признаки преступления, а Конституционный суд должен заключить, что установленный порядок выдвижения обвинения соблюден.

Как ранее писала Meduza, закон фактически разрешает бывшим президентам после отставки совершать многие уголовные преступления и административные правонарушения.

Законопроект о расширении неприкосновенности экс-президентов внесли в Госдуму 5 ноября. Авторы поправок - сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Госдума приняла документ в первом чтении 17 ноября.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Барабашка
  • Василий Кравчук
  • alixah
 618965450 (Посетители) Сегодня, 21:17
Назарбаев посоветовал???!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Барабашка
  • alixah
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 20:41
Надо было добавить Кроме корупций.
 
 

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