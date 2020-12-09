Михаил Ефремов: Я не знаю, как дальше жить

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова, сообщает Telegram-канал Mash.
Актер рассказал сыну Захарова, что сам потерял отца 20 лет назад, поэтому понимает его чувства. Он просит простить, принять его искренние соболезнования и проявить милосердие.
«После случившейся трагедии не проходит и дня, чтобы я не думал о Сергее. Я ежедневно молюсь за упокой его души. И поверьте, это не просто слова. Я действительно не понимаю, как мне дальше жить. Что я теперь смогу рассказать своим детям, чтобы они увидели во мне человека. Одна часть моей жизни безвозвратно закончена», — пишет Ефремов.
Актер сомневается, что сможет вернуться к своей профессии.
«Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — признался осужденный.
Адвокат сына Захарова Александр Добровинский сомневается, что осужденному Ефремову следовало «жаловаться о переживаниях парню, которого лишил отца».
Напомним, ариста приговорили к 7,5 годам лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой скончался.
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