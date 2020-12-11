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При посадке в вагон казахстанцы могут пользоваться электронным удостоверением личности

Просмотров:239 Опубликовано: Вчера, 19:49
При посадке в вагон казахстанцы могут пользоваться электронным удостоверением личности
Иллюстративное фото
С декабря 2020 года в Казахстане реализуется проект посадки в вагон при помощи электронного удостоверения личности (Е-удостоверение), передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Как отмечают в компании, это альтернативный вариант проверки статуса пассажира, который фиксирует факт посадки в вагон.

Для этого пассажиру необходимо быть зарегистрированным в Базе мобильных граждан и иметь приложение электронного правительства eGov mobile на своем мобильном телефоне.

«При посадке в вагон проводник путем сканирования Е-удостоверения через мобильный терминал проводника (МТП) проверяет статус пассажира.

После успешного считывания QR-кода с приложения eGovmobile на мобильном устройстве пассажира и одобрения статуса в МТП пассажир может пройти внутрь вагона и занять свое место, указанное в проездном документе (билете)», — рассказали в компании.

При использовании Е-удостоверения пассажирам следует знать следующее:

В Е-удостоверении содержатся следующие сведения: фото, ФИО, дата и место рождения, срок действия документа, ИИН.
Е-удостоверение действует только на территории Республики Казахстан. При посадке на межгосударственные и приграничные маршруты Е-удостоверение не будет действовать.
Срок действия Е-удостоверения точно такой же, как и бумажного. Если истекает срок бумажного, то истекает срок у цифрового. Поэтому во избежание недоразумений при посадке в вагон следует заранее проверить срок действия ваших документов.
В Е-удостоверении генерируется уникальный QR-код, отсканировав который можно проверить его подлинность. В целях защиты личных данных доступ к QR-коду третьим лицам ограничен по времени.
Е-удостоверение не заменяет собой полностью оригинальное удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Поэтому и в пути следования пассажиру желательно при себе иметь оригинал документа.
При этом, в случае возврата проездных документов (билетов) через билетные кассы, требуется предъявление оригинала документа, удостоверяющего личность пассажира.
Следует помнить, что Е-удостоверение будет недоступным, если у вас сел аккумулятор в телефоне, закончился интернет-трафик или отсутствует подключение к сети в мобильном телефоне.
«Наша цель — максимально облегчить и упростить жизнь каждого казахстанца через решения цифровизации. Каждый из нас хотя бы раз забывал документы дома.

Раньше при посадке на поезд нужно было иметь при себе удостоверение личности, а сейчас достаточно иметь при себе смартфон и доступ к приложению Egov», — отметил министр цифрового развития Багдат Мусин.


Источник: newtimes.kz
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